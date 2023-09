Nativos americanos piden a Taylor Swift que acabe con una celebración de los Kansas City Chiefs

AFP via Getty Images

Ahora que está "dentro" del club, creen que tiene tanto el poder suficiente como la oportunidad para erradicar una de sus más antiguas peticiones. Una organización de nativos americanos está pidiendo a Taylor Swift que se encargue de que los Kansas City Chiefs y sus seguidores eliminen de sus celebraciones un gesto que consideran racista: el Tomahawk chop.

Not In Our Honor, que así se llama esta asociación, le ha pedido a la cantante de 33 años que aproveche su romance con una de las estrellas del equipo, el ala cerrada Travis Kelce, para que los aficionados dejen de animar a su equipo con un gesto que consideran anticuado y racista y contra el que llevan protestando bastante tiempo, incluido el pasado domingo, cuando la artista estuvo presente en el Arrowhead Stadium para ver en directo la victoria del equipo de su nueva pareja.

Rhonda LeValdo, la directora y portavoz de esta organización, que de hecho se encontraba en las inmediaciones del estadio aquel día, ha hablado con el portal de noticias TMZ, pidiéndole a Swift que utilice su capacidad de movilización para que ella misma se posicione —y con ella su increíble cantidad de fans—.

"Seguimos teniendo la esperanza de que una influencia externa como la de la Sra. Swift se convierta en una importante aliada para ayudarnos a hacer avanzar la conversación sobre por qué el Tomahawk chop es un acto racista", ha afirmado LeValdo.

""Para nosotros, ese gesto con la mano es un racismo sincronizado. Imploramos a la Sra. Swift que se tome el tiempo para comprender nuestro punto de vista y la investigación científica y psicológica sobre el daño a los jóvenes y a nuestra comunidad que causa un comportamiento como ese", ha continuado ladirectora de Not In Our Honor.

Asimismo, LeValdo ha animado a los y las swifties a leer sobre la historia de su comunidad y que se dan cuenta de que el Tomahawk chop es una burla continuada hacia su herencia y su pasado como nativos americanos, comenzando prácticamente desde que sus tierras fueron ocupadas por colonos blancos.

Native Americans Want Taylor Swift to Help End K.C. Chiefs' Tomahawk Chop https://t.co/ERCaDzNoW6 — TMZ (@TMZ) September 25, 2023

Hay que señalar un par de datos. Primeramente, cuando el pasado domingo el estadio comenzó a realizar el gesto, Taylor Swift no participó del mismo a pesar de que a su alrededor sí que lo hicieron.

Y por otro lado, ya se han dado algunos cambios en la NFL, comenzando por los Washington Commanders, que cambiaron su nombre hace un par de años —su anterior nombre era Washington Redskins, "pieles rojas"—, siguiendo por los Cleveland Guardians, que igualmente quitaron de su nombre el "Indians", que en la actualidad se considera ofensivo.