Taylor Swift ya tiene fecha de estreno en España para la película sobre su gira ‘The Eras Tour’

Lo que no han conseguido ni el Doctor Octopus ni el Duende Verde, lo ha hecho Taylor Swift. La esperada Spiderman: No way home recaudó casi 17 millones de dólares en entradas preventa, pero la cantante pensilvana vio esa cifra y le sumó 20 millones más: el documental The Eras Tour, gira en la que Swift se haya inmersa, amasó en preventas y en su primer día más dinero que El despertar de la fuerza. Así que la estrella del country-pop cambió sus planes: de exhibir su documental únicamente en Estados Unidos y México, se ha pasado a un estreno global que, por supuesto, también llegará a España.

Derrotar al hombre araña y a una orden completa de Jedi no ha sido suficiente para Taylor Swift: ante las debeladoras expectativas que ha desatado su preventa, el productor de El exorcista: Creyente se vio forzado a adelantar el estreno de su película, que habría coincidido en cartelera con el documental de la cantante. “Mira lo que me has obligado a hacer”, escribió en sus redes sociales, para que añadir que “Taylor Swift gana”.

Taylor Swift le ha ganado un pulso a El exorcista Cinemanía

Scorsese es el siguiente escollo que la artista tiene en el horizonte: si consigue doblegar al director, cuya película Los asesinos de la luna compartirá los cines con The Eras tour antes de incorporarse a Apple TV+, Swift habrá vencido, de una tacada, a un superhéroe, a un ejército armado con sables láser, al mismo diablo y a uno de los cineastas más importantes de la historia. Y, como cantaba Roberta Flack, lo habrá hecho asesinándolos dulcemente con su canción.

¿Cuándo se estrena ‘Taylor Swift: The Eras Tour’?

La fecha elegida para su estreno mundial ha sido el próximo 13 de octubre. Por tanto, el documental sobre la primera gira de Taylor Swift desde 2019 llegará a las salas de España al mismo tiempo que a las estadounidenses y mexicanas, que, en un principio, iban a ser los únicos puertos de atraque para la cantante. Una legión internacional de Swifties la convencieron de lo contrario.

Taylor Swift en su concierto del Eras Tour en Los Ángeles. AP Photo

