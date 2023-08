¿Qué significa cada canción de Taylor Swift que suena en 'El verano en que me enamoré'?

¿Nos dicen las canciones de Taylor Swift con quién acabará Belly en la tercera temporada de El verano en que me enamoré? Además de por trasladarnos a un verano eterno en el que los triángulos amorosos vuelven a estar de moda al más puro estilo Dawson crece, la adaptación de las novelas de Jenny Han es famosa por utilizar canciones, algunas de ellas inéditas (nos referimos, por supuesto, a las Taylor's Versions) de la cantante.

El tráiler de la primera temporada nos trasladó por primera vez a la playa de Cousins con This Love (Taylor's Version), canción del álbum 1989 (Taylor's Version), que verá la luz el próximo 27 de octubre, mientras que el de la segunda nos adelantó una de las canciones más queridas de la artista, Back To December (Taylor's Version), de Speak Now (Taylor's Version).

Entre medias, son muchas las veces que la cantante ha puesto banda sonora a la historia de amor de Belly. A los hits de Lover y Fearless (Taylor's Version) se unen ahora nueve canciones más para acompañar las experiencias más importantes de los protagonistas de la serie del verano de Prime Video.

'Cruel Summer' - temporada 1, episodio 1

Taylor y Belly, temporada 1 Cinemanía

Un triángulo amoroso como el que se avecinaba en esta serie sobre el verano no podía empezar con otra canción que no fuese Cruel Summer. Durante una charla entre Belly y Taylor, su mejor amiga, en la que la protagonista comentaba su futuro verano en Cousins Beach, el recién single de Lover sonaba de fondo para adelantarnos que este iba a ser un verano diferente y que ganarse el corazón de Conrad, su crush de toda la vida, no iba a ser tarea fácil.

'Lover' - temporada 1, episodio 1

Conrad, temporada 1 Cinemanía

La primera vez que Belly ve a Conrad ese verano, Lover suena de fondo. La canción del álbum del mismo nombre describe perfectamente la situación de la protagonista con esas preguntas tan simples pero llenas de significado ("¿Puedo ir a donde tú vayas? ¿Podemos estar siempre tan unidos?") y esa frase que tan bien define el amor de la protagonista por el hermano mayor de los Fisher: "Te he querido tres veranos, quiero más".

'False God' - temporada 1, episodio 4

Belly y Conrad, temporada 1 Cinemanía

Parecía que por fin iba a suceder... Y entonces Jeremiah decidió estropearles el momento lanzando uno de los fuegos artificiales que la familia había comprado para celebrar el 4 de julio. El casi beso entre Belly y Conrad en el muelle suena a ritmo de False God: "Estábamos locos por pensar que esto podía funcionar, ¿recuerdas cuando dije que moriría por ti?".

'The Way I Loved You (Taylor's Version)' - temporada 1, episodio 7

Belly y Conrad, temporada 1 Cinemanía

A pesar de haber encontrado en Cam Cameron al mejor chico con el que compartir su primer beso, y a pesar de la seguridad que le transmite Jeremiah, Belly no es capaz de olvidar a Conrad. Por ello, no podía ser otra que The Way I Loved You (Taylor's Version) la canción con la que ambos vuelven a compartir un momento íntimo en el baile de las debutantes.

"Echo de menos los gritos, las peleas y los besos bajo la lluvia, son las 2 de la mañana y estoy maldiciendo tu nombre, tan enamorada que actué como una loca, esa es la forma en la que te amé", reza la canción que acompaña a los protagonistas, un adelanto de los sentimientos que Belly expresa en la temporada 2, en la que admite que estaba "locamente enamorada".

'This Love (Taylor's Version)' - temporada 1, episodio 7 / temporada 2, episodio 1

Belly y Conrad, temporada 1 Cinemanía

Tardaron toda la temporada pero, al fin, en el último episodio, Conrad y Belly compartieron su primer beso. La canción escogida para la ocasión fue This Love (Taylor's Version), una de las canciones menos conocidas pero más románticas de la cantante en la que habla sobre aprender a dejar ir para ver cómo esa persona vuelve por ti.

Una oda al amor y sus contradicciones que actúa de enlace entre las dos temporadas y es que, antes del drama que se avecina en la segunda entrega, el primer episodio de esta retoma la historia donde la dejamos y nos muestra a Belly y Conrad paseando de vuelta a la casa de Cousins al son de esta misma canción.

'Last Kiss' - temporada 2, episodio 1

Belly, temporada 2 Cinemanía

La segunda temporada está llena de flashbacks en los que vamos descubriendo por qué la relación entre Belly y Conrad no salió bien. Sin embargo, en el primer episodio, lo único que sabemos es que la pareja ya no están juntos. En una de las escenas del presente, vemos a Belly tumbada en su cama, mirando fotos de ella y Conrad en su móvil, mientras de fondo suena Last Kiss (Taylor's Version).

La canción, que trata sobre no haber imaginado nunca que existiría un último beso con esa persona a la que quieres, describe la situación de Belly con su letra: "Así que veré tu vida en fotografías igual que te veía dormir, y siento cómo me olvidas igual que sentía cómo respirabas, y mantendré el contacto con nuestros amigos solo para preguntarles cómo estás. Espero que sea bonito donde quiera que estés".

'Hey Stephen (Taylor's Version)' - temporada 2, episodio 2

Belly y Jeremiah, temporada 2 Cinemanía

La aparición más divertida de la cantante en la serie la encontramos en el episodio 2 y es que, por primera y única vez, se nos muestra que Taylor Swift existe en el universo de estos hermanos y que, además, Belly parece ser fan suya.

Durante el trayecto en coche con Jeremiah, la protagonista recibe una llamada de su hermano Steven, quien intenta localizarla tras haberse escapado de casa para ayudar a su amigo a encontrar a Conrad. A pesar de que Belly decide no coger la llamada, sabemos que se trata de él porque la protagonista le tiene guardado bajo el tono de Hey Stephen (Taylor's Version). Un guiño al nombre de su hermano que no ha pasado desapercibido entre los swifties.

'invisible string' - temporada 2, episodio 2

Belly y Conrad, temporada 2 Cinemanía

Uno de los momentos más importantes para Belly y Conrad es el que se muestra en el flashback del segundo episodio, en el que la pareja decide escaparse a la casa de Cousins para pasar la Navidad. La nieve les sorprende en la playa y, aunque muchos esperarían que fuese la canción Snow On The Beach (feat. Lana del Rey) la que sonase de fondo, es invisible string la escogida para la romántica escena.

La canción de folklore trata sobre dos personas unidas por un hilo dorado invisible que, no importa dónde o cuándo, siempre ha mantenido unidos a estos dos enamorados. La cantante le canta al tiempo, "curioso tiempo", que "la abrió en canal pero la curó" en uno de los momentos más felices para Conrad y Belly después de todo el drama.

'Sweet Nothing' - temporada 2, episodio 4

Belly y Conrad, temporada 2 Cinemanía

En el episodio 4 conocemos el origen de uno de los personajes más importantes: el osito de peluche de Belly. El flashback nos muestra un momento agridulce entre ella y Conrad, cuando eran más pequeños y él la llevó a la feria para intentar ligar con otra chica. Durante esa escapada, Conrad le regaló el osito con bufanda y gafas de sol que decora el cuarto de Belly en Cousins.

Sweet Nothing es la escogida para poner banda sonora a este momento. La canción de Midnights habla sobre encontrarse "volviendo a casa con tus dulces nadas" y sobre cómo "todo lo que quisiste siempre de mí fue dulce nada".

'Delicate (Taylor's Version)' - temporada 2, episodio 6

Belly y Jeremiah, temporada 2 Cinemanía

Y aquí es donde todo cambia. Hasta la fecha, todas las veces que Taylor Swift había sonado de fondo era para acompañar escenas entre Belly y Conrad. Por ello, sabiendo la importancia que tiene la cantante en la serie, los fans estaban seguros de que ello era un indicativo de que, finalmente, Belly acabará con el hermano mayor.

Sin embargo, en un momento de complicidad en la piscina entre Belly y Jeremiah, en el que ella parece darse cuenta de que también tiene sentimientos hacia él, el álbum Reputation (Taylor's Version) hace su primera aparición con Delicate (Taylor's Version), una canción sobre lo delicado que puede llegar a ser querer a alguien. "¿Está bien que estés en mi cabeza? Porque sé que es delicado. ¿No es así?", canta Swift de fondo.

'Snow On The Beach' - temporada 2, episodio 6

Taylor y Steven, temporada 2 Cinemanía

No es en la escena que esperábamos, pero Snow On The Beach también tiene su momento esta temporada. Después de conocer los sentimientos de Conrad y tras haber estado a punto de compartir un beso con Jeremiah, Belly se encuentra en mitad de una fiesta, destrozada, y sin saber a quién escoger.

Para ilustrar el momento (este y el del primer verso entre Taylor y Steven), suena de fondo la canción del álbum Midnights junto a Lana del Rey que, tal y como explicó la propia cantante, trata sobre lo raro pero a la vez precioso que es enamorarse, como ver caer nieve sobre la playa.

'Bigger Than The Whole Sky' - temporada 2, episodio 8

Susannah y Belly, temporada 2 Cinemanía

El momento más triste de la temporada también cuenta con su canción de Taylor Swift de acompañamiento. Durante un flashback, vemos a Belly visitar a Susannah antes de su muerte. A pesar de que, en ese momento, Belly ya no está con Conrad y Jeremiah no le dirige la palabra, Susannah le promete que todo va a salir bien y le pide que cuide de su hijo mayor.

De fondo, oímos a la artista cantar la letra de Bigger Than The Whole Sky: "Adiós, fuiste más grande que todo el cielo, fuiste más que un corto periodo de tiempo, tengo mucho que lamentar, tengo mucho con lo que no vivir, nunca conoceré a lo que podría, habría y debería haber sido tú".

'exile' - temporada 2, episodio 8

Belly y Conrad, temporada 2 Cinemanía

La canción que la cantante comparte con Bon Iver sirve como punto y final (por el momento) para la relación entre Belly y Conrad. Después de que este vea a su hermano y a su exnovia besarse, ambos tienen una conversación en el hotel en la que Belly le devuelve el collar del infinito que le regaló y quedan en ser amigos. Sin embargo, una vez fuera, comprobamos que Conrad todavía no ha superado a la pequeña de los Conklin.

La letra de Exile ("creo que he visto esta película antes y no me gustó el final" y "eras mi pueblo, ahora estoy en el exilio viendo como te marchas") acompaña esta escena en la que Conrad parece haber perdido a Belly... ¿para siempre?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.