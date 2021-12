Crítica de 'Spider-Man: No Way Home'

Valoración: 'Spider-Man: No Way Home'

Cuando Robert Downey Jr. miró a cámara y dijo aquello de “yo soy Iron Man”, los héroes Marvel de cine se libraron de uno de los mayores engorros consustanciales al gremio: la identidad secreta. No todos, claro porque la obligación de mantener una doble vida ha sido uno de tantos marrones arácnidos con los que ha cargado el personaje de Tom Holland. Así pues, la tercera película del actor como Peter Parker se centra, precisamente, en el concepto de identidad, o, mejor dicho, en lo que pasa cuando tu identidad no solo se hace pública en este universo, sino también en los de al lado.

Así las cosas, Spider-Man: No Way Home empieza siendo una lección sobre lo dura que es la vida del superhéroe teen tras desvelarse su rostro, para después, hechizos de Benedict Cumberbatch mediante, convertirse en un festival de guiños al fandom que también es una fábula sobre el acecho de la madurez y la pérdida de la inocencia, arrancada esta última capa a capa por una sucesión de ritos de tránsito. Algo que no solo se debe a sus estrellas invitadas (incluídas, sí, esas en las que estás pensando), sino a que su ‘Spidey’ se ve en ella despojado de todo aquello que le convertía en la versión más vital e ingenua del personaje vista hasta ahora.

Aquellos que conocieron al Trepamuros de cine siendo aún niños la gozarán de lo lindo, y aquellos que nos encontramos con él por primera vez en una viñeta sacudiremos la cabeza preguntándonos si la vida le dará tregua alguna vez a nuestro amigo y vecino. Claro que un Peter Parker feliz no nos inspiraría tanto cariño.