Taylor Swift provoca que 'El exorcista: Creyente' adelante su estreno

El gran evento musical del año está encabezado por Taylor Swift, y recibe por nombre The Eras Tour. La estrella del pop está embarcada en una gira a través de la cual repasa los grandes éxitos de su trayectoria, logrando absolutas estampidas en cada lugar donde confirma fecha (si no que se lo digan a los fans desesperados que persiguieron su entrada en Madrid), pero habiendo anunciado recientemente un premio de consolación para quienes no puedan verla en directo: ya está en marcha una película repasando parte de estos shows. Taylor Swift: The Eras Tour es un film de tres horas con algunos de sus grandes momentos.

Y ayer confirmó fecha: se estrenará en los cines de EE.UU. (a saber cómo llega a España) este 13 de octubre. Swift despierta tal fiebre que en pocos minutos las redes se llenaron de imágenes con salas de butacas prácticamente llenas, luego de que el equipo de Swift llegara a un acuerdo con AMC Theatres para distribuir la película. De ahí que cines de Los Ángeles y Nueva York hayan quedado totalmente repletos, y de ahí que haya causado una inquietud muy palpable en quienes tenían una película planeada para esa fecha: la productora Blumhouse, con respecto al próximo estreno de El exorcista: Creyente.

El exorcista: Creyente está dirigida por David Gordon Green, responsable de la última trilogía de La noche de Halloween. Para esta secuela tardía vuelve Ellen Burstyn desde el título original (cuyo director, William Friedkin, falleció recientemente), acompañada de Leslie Odom Jr. o Ann Dowd. El film iba a estrenarse con distribución de Universal este 13 de octubre en EE.UU., pero que Swift haya emplazado el lanzamiento para justo esa fecha ha provocado que Blumhouse se acobarde, y adelante el estreno. Así que El exorcista: Creyente verá la luz el 6 de octubre.

Al menos en EE.UU.; para España su fecha está fijada de cara al 11 de octubre. En cualquier caso, octubre se antoja un mes delicado para la distribución, pues las huelgas organizadas por el WGA y el SAG-AFTRA (sindicatos de guionistas y actores) han provocado que en esas semanas escaseen los lanzamientos potentes, más allá de Los asesinos de la luna de Martin Scorsese o la propia Creyente. De hecho, la fecha del 6 de octubre que ha ocupado finalmente el film de Gordon Green correspondía a Kraven el Cazador, pero Sony la aplazó diez meses ante la perspectiva de promocionarla sin su protagonista, Aaron Taylor-Johnson.

El movimiento de Blumhouse ha estado motivado, en efecto, por la fecha de The Eras Tour: Hollywood no quiere arriesgarse a que uno de sus pocos grandes estrenos sea atropellado por Swift. Y no hay interés por disimularlo, pues el mismo Jason Blum (líder de Blumhouse) ha escrito un tuit donde anunciaba el cambio de fecha aprovechando para hacer una referencia a Swift. Concretamente a Look What You Made Me Do, una de sus canciones más famosas. Mira lo que me has hecho hacer.

Look what you made me do.



The Exorcist: Believer moves to 10/6/23#TaylorWins — Jason Blum (@jason_blum) August 31, 2023

