Taylor Swift estrenará 'Eras Tour' con el apoyo de los sindicatos en huelga

La industria está paralizada con la huelga del WGA (sindicato de guionistas) y el SAG-AFTRA (de actores), así que las majors se vean obligadas a paralizar rodajes y aplazar estrenos sin que haya por ahora un deseo perceptible de sentarse a negociar. Entre unas cosas y otras, el mes de octubre se ha visto prácticamente despoblado de estrenos, aunque en el marco de EE.UU. llama la atención The Eras Tour: la película compuesta de grabaciones de conciertos de la actual gira de Taylor Swift.

The Eras Tour ha acaparado una enorme atención, con todas las entradas reservadas y vendidas. La película se estrena el 13 de octubre (a saber si habrá forma de que llegue a España más tarde), y algo curioso que hay que saber de ella es que la propia Swift está afiliada al SAG-AFTRA, en tanto a los videoclips y documentales que ha ido protagonizando. Con lo que cabe preguntarse, ¿se está saltando Swift la huelga al estrenar The Eras Tour, cuando las normas del sindicato impiden a los intérpretes hacer promoción de su trabajo? La respuesta es que no, tal y como ha aclarado Duncan Crabtree-Ireland.

Crabtree-Ireland es el líder del SAG-AFTRA. El sindicato ha ido acordando ciertas exenciones con algunas producciones que cumplan X requisitos: fundamentalmente, que no tengan relación con ninguna de las 350 poderosas productoras que agrupa la AMPTP. Lo que significa que se pueden beneficiar de acuerdos las producciones indie, o casos excepcionales como The Eras Tour. La grabación de los conciertos está desarrollada por Taylor Swift Productions y de cara a su exhibición tiene un acuerdo directo con AMC Theatres, de forma que no guarda relación alguna con la AMPTP. Es lo que ha garantizado su estreno.

Crabtree-Ireland ha alabado particularmente la actitud de Swift a la hora de gestionar el estreno. “Esta película concierto está cubierta por un acuerdo interino de SAG-AFTRA. Ella es miembro de SAG-AFTRA. Y vino a nosotros y nos dijo que quería hacer esto, pero solo si podía hacerlo de la manera correcta bajo un contrato sindical”, asegura. “Y le dijimos que estupendo. Así que cumplió los mismos criterios que los demás y tiene un acuerdo provisional para esa producción. Así que estamos deseando que todo el mundo vaya a verla”.

“A juzgar por el éxito de la gira, tengo muchas esperanzas de que todas las personas que no pudieron conseguir entradas porque eran muy caras o difíciles de conseguir, como yo, tengan la oportunidad de verla en los cines”. Tanta expectación hay con este estreno, que ha sacudido el calendario programado para octubre. The Eras Tour ha provocado que una película como El exorcista: Creyente (estrenándose sin promoción de estrellas alguna al venir auspiciada por Universal) tenga que adelantar su fecha de estreno para no coincidir con Swift.

