Bryan Cranston y Aaron Paul, juntos en la huelga de Hollywood: "Es el momento de cobrar"

Una de las principales demandas del SAG-AFTRA (el sindicato de actores) en conjunto al WGA (de guionistas) frente a los grandes productores de Hollywood tiene que ver con los famosos residuales, también llamados regalías. Gracias a huelgas previas se había conseguido una regulación en la obtención de ingresos según el trabajo de ambos gremios se emitía en otras ventanas, pero la afluencia del streaming supuso un incremento descontrolado de estas emisiones, sin que los creativos recibieran nada a cambio en beneficio de grandes compañías.

De ahí que actores y guionistas se hayan echado a las calles. La huelga ya lleva meses en funcionamiento y desde la AMPTP (que agrupa a dichos productores) aún no parece haber intención de negociar, por lo que estos trabajadores redoblan sus esfuerzos y no abandonan los piquetes. Uno de ellos, convocado frente a las instalaciones de Sony, ha reunido a Aaron Paul con Bryan Cranston. Y tiene sentido, porque ambos protagonizaron Breaking Bad y Sony estuvo detrás de la serie a través de una empresa filial, AMC. La cual, algo más tarde, vendió los derechos de emisión a Netflix y la serie se incorporó a su catálogo.

Lo que significa, en fin, que Breaking Bad no ha dejado de ganar espectadores en estos años. Netflix además ha producido una película derivada, El Camino, e igualmente ha alojado una precuela muy aclamada por la crítica, Better Call Saul. En lo que se conoce como “efecto Netflix”, la presencia de estos contenidos en el catálogo han garantizado que la audiencia nunca decaiga y que sean contenidos muy vistos en el canal, de forma prácticamente regular. Paul, Cranston, y el resto de actores y guionistas, no han cobrado ningún extra por ello.

“El otro día vi que Breaking Bad era tendencia en Netflix. Las series viven para siempre en estos streamers, y muchas de estas plataformas se salen con la suya”, ha contado Paul para Entertainment Tonight. “No recibo nada de Netflix por Breaking Bad y me parece una locura”, cuenta el intérprete de Jesse Pinkman, cerca de quien fuera su jefe en la ficción, el Walter White de Bryan Cranston. Cranston ha reflexionado igualmente sobre el problema. “Cuando empezamos en este negocio, hace tiempo, dependíamos de los residuales para poder pagar nuestras facturas”.

“Parte de la ecuación de este trabajo eran los residuales nacionales, los internacionales, las ventas de DVD y cosas así. Pero nada de esto existe ya”. A lo que Paul ha replicado: “Muchos de estos streamers saben que se han estado saliendo con la suya al no pagar a la gente un salario justo, y es el momento de cobrar. Solo es una de las cosas por las que estamos luchando. Me siento optimista, porque no nos vamos a ir a ninguna parte. Así que tienen que hacer algo”. Por ahora, los productores no han hecho nada, y prefieren tener toda la industria parada a tener que sentarse a negociar. Veremos por cuánto tiempo.

