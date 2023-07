Quién es Fran Drescher, la "niñera" que hace temblar Hollywood al frente de la huelga de actores

El estallido de la huelga de SAG-AFTRA (llamada a combinarse con la huelga de guionistas, y por tanto a paralizar Hollywood por completo) estuvo marcado el 14 de julio por el apasionado discurso de la presidenta del sindicato. “Es repugnante, debería darles vergüenza. Están en el lado equivocado de la historia”, aseguró sobre los productores y empresarios agrupados bajo la AMPTP, que habían negociado durante semanas con ella una mejora de las condiciones de trabajo de los intérpretes.

Esta misma sindicalista, por nombre Fran Drescher, también reaccionó a unas desafortunadas declaraciones del CEO de Disney, Bob Iger. El empresario dijo que las exigencias de intérpretes y guionistas eran “poco realistas”, exhortando a disipar los piquetes para que la actividad de la industria volviera a la normalidad. Drescher montó en cólera: “Si yo fuera Disney le encerraría y no le dejaría hablar con nadie de esto”, aseguró. “Es obvio que no tiene ni idea de lo que está pasando”.

La figura de Drescher es hoy tan respetada que hay quien la postula para una futura carrera hacia la presidencia de EE.UU. Al fin y al cabo es lo que terminó pasando con el líder de SAG-AFTRA durante la anterior huelga que unió los destinos de guionistas y actores en 1960, Ronald Reagan. Pero Drescher ha hecho aún más méritos. Esta es su historia.

La niñera de Hollywood

Francine Joy Drescher nació en 1957 en el barrio neoyorquino de Queens, en una familia judía. Rápidamente tuvo interés por la actuación y debutó con veinte años, en el pequeño papel de una bailarina, para Fiebre del sábado noche. A este rol le seguiría uno de más peso en This is Spinal Tap (1984), mientras iba apareciendo en cada vez más series. En un momento dado conoció a Peter Marc Jacobson, con quien se casaría, y en 1993 decidió crear junto a él una sitcom de éxito.

Esta era La niñera, prolongada a seis temporadas en CBS donde Drescher interpretaba a Fran Fine, una carismática buscavidas que entraba a trabajar como niñera en una casa y se terminaba enamorando del padre viudo. La niñera hizo de Drescher una estrella, apareciendo posteriormente en Jack de Francis Ford Coppola, y al poco después de concluir la prensa estadounidense fue sorprendida con la noticia de que Drescher y Jacobson se divorciaban. No obstante mantendrían una buena relación profesional, hasta el punto de años después lanzar una serie inspirada en su vida y titulada oportunamente Happily Divorced.

El vínculo de Drescher y Jacobson había pasado por mucho. En 1985, mucho antes de triunfar con La niñera, su domicilio fue asaltado. Drescher y una amiga fueron violadas mientras Jacobson era agredido y obligado a presenciarlo todo: un suceso traumático que motivó las primeras acciones políticas de Drescher, interesándose por enfrentar la violencia contra las mujeres. Su final ruptura con Jacobson se debió, en otro orden de cosas, a que este había salido del armario como gay.

Fran Drescher como 'La niñera' CBS

La llamada de la política

Pero Drescher no solo mantuvo su amistad de Jacobson, sino que a partir de entonces se convirtió en una ferviente defensora de los derechos de su colectivo. “Nuestro amor es único, raro e incondicional”, ha dicho Drescher sobre el asunto, estando hoy legalmente capacitada para oficiar bodas LGTBIAQ+. Por otra parte, a principios de los 2000 superó un cáncer de útero que los médicos habían tardado dos años en diagnosticarle, corriendo un grave peligro. La experiencia le hizo interesarse también por la salud de las mujeres.

En 2007 Drescher lanzó el Cancer Schmancer Movement, con la intención de que todas las mujeres pudieran tener su cáncer detectado en Fase 1, cuando es más seguro tratarlo. Viajó por todo el mundo intentando sensibilizar sobre los tratamientos de salud femenina, llamando tanto la atención mediática que poco después el gabinete de George W. Bush mostró interés por ficharla. Pese a ser demócrata, Drescher accedió a ser nombrada Enviada Diplomática para Asuntos de la Mujer durante el mandato de Bush. Terminó logrando que se aprobara la Ley de Educación y Concienciación sobre el Cáncer Ginecológico.

Drescher dobla a Eunice en 'Hotel Transilvania' Sony

Poco después apoyaría a Hillary Clinton para presidir el Partido Demócrata, y sería una férrea partidaria de Barack Obama durante su campaña de elección y reelección. Nada de lo cual motivó a un distanciamiento de la televisión: Drescher siguió apareciendo en series y películas, y en 2010 llegó a auspiciar su propio programa de entrevistas, The Fran Drescher Tawk Show. También sintió el gusanillo de Broadway, y por si fuera poco tras todo este currículum empezó a interpretar a la Madrastra en una representación de Cenicienta a partir de 2014.

Drescher ha ganado varios premios por su labor política y filantrópica, llegando a definirse como “anticapitalista” mientras doblaba esporádicamente a Eunice en la trilogía de animación Hotel Transilvania. Tiene una reputación intachable, que no obstante no le libró de cuestionamientos una vez se postuló en 2021 para liderar el Sindicato de Actores, y fue elegida como presidenta en septiembre de ese año.

Al frente del sindicato

“Todo lo que había hecho en mi vida me llevó a este momento decisivo”. La convocatoria de los piquetes sucedió a intensas semanas de negociación con la AMPTP, y a lo largo de dichas semanas la reputación de Drescher se tambaleó ligeramente. Primero debido a un vídeo en el que se le veía optimista por la posibilidad de llegar a un acuerdo con los productores: es lo que motivó que cerca de 1.000 intérpretes (incluyendo a Meryl Streep o Jennifer Lawrence) publicaron una carta mostrando su preocupación por la actitud de Drescher.

¿Estaba siendo la presidenta demasiado transigente con la AMPTP? Drescher supo paliar esas dudas firmando ella misma la carta. La crisis fue sorteada, para que poco después afrontara otro conflicto. En los días inmediatamente previos a que SAG-AFTRA decidiera si se iba a la huelga o no, Drescher hizo un viaje a Italia. Uno que no tendría nada de particular, si no se hubiera ido para asistir a un desfile de alta costura de Dolce & Gabanna, donde fue fotografiada junto a Kim Kardashian.

Se dijo que Drescher estaba descuidando sus deberes con el sindicato, pero la actriz volvió a reaccionar con rapidez: dijo que fue un viaje profesional al acudir como “embajadora de la marca”, y que igualmente al poco de acabar se reunió con el comité negociador vía Zoom y volvió a EE.UU. en cuanto le fue posible. Ahora mismo, con la huelga en marcha, no parece haber nada que detenga al afán justiciero de Drescher.

