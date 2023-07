Hollywood queda completamente parado: el sindicato de actores se une a la huelga de guionistas

La huelga de guionistas lleva sacudiendo Hollywood 73 días, sin final a la vista. 11.000 miembros se han movilizado, obligando a que las producciones suspendan su rodaje, a retrasar estrenos, y en el mejor de los casos a seguir adelante sin contar con un guionista en el set. Desde que el Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) emprendió medidas contra los productores de cine y televisión (agrupados en la AMPTP, Alliance of Motion Pictures and Television Producers), cundía el temor de que en algún punto otro gremio se uniera a la huelga.

Es lo que ha ocurrido. Según Deadline, el sindicato de actores (SAG-AFTRA, Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) ha roto las negociaciones con la AMPTP para un nuevo acuerdo, y hoy sus filas se han reunido formalmente para aprobar el inicio de la huelga. Lo que incluirá 160.000 actores y actrices de Hollywood, quedando exentos los responsables de las telenovelas (sujetas a un contrato distinto) y algunas producciones independientes.

Se espera que los piquetes empiecen mañana viernes. Es el resultado de cuatro semanas de penosa negociación con la AMPTP, representando a Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony y Warner Bros. Discovery: las majors de la industria. Los productores no se han puesto de acuerdo con SAG-AFTRA en cuestiones claves, de modo que la Junta Nacional se ha decantado por la huelga. Fran Drescher, presidenta de SAG-AFTRA, asegura haber “negociado con buena fe”.

“Estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo que cubriera las necesidades de los artistas, pero las respuestas de AMPTP han sido insultantes e irrespetuosas hacia nuestra contribución a la industria. Las empresas se han negado a abordar algunos temas y en otros nos han dado largas. Hasta que no negocien de buena fe, no podremos llegar a un acuerdo. No nos queda más remedio que avanzar unidos”, sostiene en referencia al Sindicato de Guionistas a cuyas protestas se unirán de forma inminente.

“Sentimos que nuestros salarios, nuestra libertad creativa y el poder de nuestro sindicato se han visto socavados en la última década”. Los actores de Hollywood no se ponían en huelga desde 1980, y esta es la primera vez que se alían con los guionistas desde 1960, cuando Ronald Reagan lideraba el sindicato y logró poner a los productores sobre las cuerdas en el marco del floreciente mercado televisivo.

A las calles

Entonces este no cubría económicamente la nueva exhibición del trabajo de guionistas y actores: es algo que hoy pasa de forma similar con respecto al streaming y la razón estrella de la huelga de SAG-AFTRA y WGA, concretada en las famosas “regalías”: ingresos extra por la redifusión de un contenido. Drescher ha convocado a sus compañeros intérpretes luego de haber recibido críticas por irse de viaje a Italia en plena negociación con la AMPTP.

Drescher fue entonces fotografiada en un desfile de moda con Kim Kardashian, pero la directiva de SAG-AFTRA aclaró que estaba al corriente, y que no era una falta de compromiso con la negociación. Duncan Crabtree-Ireland ha sido uno de los negociadores en el conflicto, resumiéndolo de este modo: “Estudios y streamers han introducido cambios unilaterales masivos en el modelo de nuestra industria, a la vez que insisten en mantener congelados nuestros contratos”.

"Han subestimado la determinación de nuestros miembros, como están a punto de descubrir”, amenaza. La AMPTP ya ha reaccionado a la huelga masiva con un comunicado: “Estamos decepcionados por que hayan abandonado las negociaciones. Ha sido decisión del sindicato, no nuestra”. Los productores sostienen que les han ofrecido una subida de salarios la protección de imágenes digitales de actores de la Inteligencia Artificial, pero no ha sido suficiente. “Esto aumentará las dificultades financieras para miles de personas de la industria”, lamentan.

Una nueva fase para Hollywood

El contrato previamente vigente de SAG-AFTRA con la AMPTP expiraba el 30 de junio, pero se prorrogó al 12 de julio para seguir negociando. Los actores aceptaron mediación federal para evitar la huelga, pero el clima se enrareció cuando desde el sindicato sostuvieron públicamente que “no confiaban en que los empresarios quisieran negociar”. “Los nuevos modelos de negocio implican que cada vez hay más contenido de SAG-AFTRA monetizándose en el mundo, pero los residuales no reflejan el valor económico de esta exhibición”, reclaman desde el sindicato.

El pasado 5 de junio, luego de que los guionistas reclamaran la solidaridad del gremio en su lucha particular, ya se había votado con un 98% a favor para autorizar la huelga. Esto va a parar los rodajes de grandes producciones no solo en EE.UU., sino en todo el mundo, y se espera que la situación se alargue durante todo el verano o incluso persista hasta finales de año. Curiosamente, en medio de todo esto, el Sindicato de Directores (DGA) sí ha llegado sin problemas a un acuerdo con la AMPTP, pero de todas formas ahora no tiene a quien dirigir.

