Barack Obama, asesor en la nueva película de Julia Roberts para Netflix

Si bien está claro que Julia Roberts es una de las mayores estrellas de cine del mundo, su carrera aún puede sorprender. Sin ir más lejos, su nueva película ha contado con un asesor de perfil muy, muy alto: nada menos que Barack Obama.

Se trata de Leave the World Behind, un filme dirigido por Sam Esmail (el creador de Mr. Robot) y en el que Roberts actúa junto a Ethan Hawke. En una entrevista con Vanity Fair, el cineasta ha hablado de cómo el expresidente de EE UU (que participa como productor a través de su empresa Higher Ground) ha ayudado a darle forma a esta película con el sello Netflix sobre un enigmático colapso global.

"Está claro que, en los primeros borradores del guion, yo había llevado las cosas mucho más lejos de lo que aparecen en la película", explica Esmail. "El presidente Obama, con su experiencia, me ayudó a poner los pies en la tierra y reflejar las cosas como podrían ocurrir en la realidad".

"Yo escribo algo que creo que es ficción, e intento que sea todo lo realista posible, pero exagero y dramatizo", prosigue. "Escuchar cómo un expresidente te dice que se te han escapado algunos detalles... ¡Yo pensaba que se me habían pasado un montón! Escucharle decir eso me acojonó por completo".

¿Cuál fue la aportación de Barack Obama?

Basada en la novela de Rumaan Alam, incluida por Obama entre sus libros favoritos de 2021, Leaving the World Behind promete ser una mirada sin concesiones a la caída de la civilización occidental a través de los personajes de Julia Roberts y Ethan Hawke. Aun así, tanto el exmandatario como su esposa Michelle Obama convencieron a Sam Esmail de que no cargase las tintas en el pesimismo.

"[Obama] había tomado un montón de notas sobre los personajes y la empatía que mostraríamos hacia ellos", explica. "Tengo que decir que es un gran cinéfilo, y no solo anotaba cosas relacionadas con su experiencia: daba consejos como un fan del libro, y quiere ver una película estupenda".

