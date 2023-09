De 'Rocky' a 'Pretty Woman': los musicales más sorprendentes basados en películas que puedes ver y dónde hacerlo

Primero fue una canción de Roy Orbison. Luego, una película protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts. Después, un bálsamo inagotable y capaz de sanar el audímetro más maltrecho. Y, por último, un musical que, tras girar por Estados Unidos y varios países europeos, atracó en España: la primera ciudad fue Barcelona y, meses más tarde, la compañía llegará a Madrid. En la capital, el Teatro EDP Gran Vía será el encargado de acoger el musical de Pretty Woman, este rítmico cuento de hadas con minifalda a partir del 26 de septiembre.

La entronización del cine como arte popular por excelencia ha hecho que las adaptaciones discurran ahora por una autopista de dos carriles: la gran pantalla no es ya la última etapa por definición en el proceso de adaptación sino, en ocasiones, la primera. Por poner dos ejemplos, Tarantino publicó la novela Érase una vez en Hollywood tras dirigir la película, cuya trama amplía, y el grupo The Clash escribió la canción Charlie don’t surf basándose en una frase de Apocalipsis Now.

Aunque la ruta preferida continúa siendo de los escenarios a la gran pantalla, algunos títulos han invertido este sentido, como Pretty Woman. Esta moda, por cierto, no nueva y suma ya un buen puñado de décadas. Como ya conocerás El rey león, en esta lista hemos seleccionado un par de adaptaciones que, quizá, te sorprendan.

‘El Crepúsculo de los dioses’

Una piscina excavada en las tablas, un libreto pertrechado de canciones y el resto lo pone Billy Wilder. Si en Pretty Woman, al menos y ya desde su título, había una conexión con la música, en el ocaso de Norman Desmond y el de su protegido Joe Gills no hay lugar para canciones. Sin embargo, Andrew Lloyd Webber (Jesucristo Superstar o Evita) vio la película en los 70 y, durante los años siguientes, estuvo rumiando la idea de un musical. Este se hizo realidad 20 años más tarde.

El crepúsculo de los dioses se ha paseado por Broadway, Los Ángeles, Londres o Australia y en él han intervenido actores como Glenn Close, Hugh Jackman o Rita Moreno. Precisamente Close fue la que, en la Met Gala de 2022, confirmó que cada vez estaba más cerca la adaptación al cine del musical El crepúsculo de los dioses. Es decir, la versión cinematográfica de la versión musical de una película.

Por donde aún no se ha dejado ver ni oír Norma Desmond es por España, con lo que, si quieres disfrutar de El crepúsculo de los dioses, tendrás que conformarte con la obra maestra de Billy Wilder, disponible en Apple TV.

Gloria Swanson en 'El crepúsculo de los dioses' (1950) Cinemanía

‘Los productores’

Escribir el peor guion del mundo y que, por motivos que escapan a la lógica, este se convierta en un éxito. No hablamos de The Room de Tommy Wiseau, sino de la historia que cuenta Los productores, película escrita y dirigida por Mel Brooks que, en 1968, se hizo con una estatuilla: irónicamente, la de mejor guion. En 2001, Los productores se transformó en un musical que, en Estados Unidos, ha protagonizado Nathan Lane, Guillermo Francella en Argentina y Santiago Segura en España.

La adaptación fue, de nuevo, adaptada y en 2005 se estrenó una película musical en cuyo reparto estaba presente Nathan Lane, además de Uma Thurman o Will Ferrell. Aún hubo otro paso más: Larry David, en Curb your enthusiasm, dedicó su cuarta temporada a la confección de un musical que recuperaba Los productores para el teatro. Obviamente, el resultado era un desastre porque en él intervenía Larry David. Pero un desastre en el espíritu más auténtico de Los productores.

Los productores (1967) está disponible en Movistar Plus+ y Filmin; Los productores (2005) forma parte del catálogo de Apple TV; y Larry David puede verse en HBO Max.

'Los productores' (1967). Cinemanía

‘Rocky’

Quizá la clave esté, simplemente, en no desafinar al gritar “¡Adrian!”. Ni el detractor más contumaz de Stallone puede negar que Rocky es una gran película (o puede intentarlo, pero sin demasiada convicción). Lo que parece más complicado es señalarla como un excepcional material de partida para un musical. La banda sonora de Bill Conti no hace milagros.

El compositor Stephen Flaherty pensaba de otra forma y llevó su sueño hasta las últimas consecuencias. En comparación con la película, fue un fracaso económico (multiplicó por veinte el presupuesto del Rocky de Stallone y la recaudación, obviamente, fue muy inferior) y disfrutó de una vida corta: se estrenó en Hamburgo, luego se trasladó a Broadway, donde apenas sobrevivió medio año, trató de viajar hasta Corea pero la primera representación se canceló minutos antes de que los actores salieran a escena y, en Praga, se despidió tras cuatro meses.

De todas formas, los autores del musical sabían, como Rocky al enfrentarse a Apollo la primera vez, que este era un combate que no podían ganar, pero iban a tratar de mantenerse en el cuadrilátero el máximo tiempo posible. En cualquier caso, siempre nos quedaría Filadelfia: es decir, la primera entrega sobre El potro italiano (y todas las demás luego), disponible en Amazon Prime Video.

'Rocky' 20MINUTOS.ES

‘Atrapado en el tiempo’

Bill Murray se quedó, en la gran pantalla, Atrapado en el tiempo y estuvo cerca de hacerlo en una de las butacas frente a las cuales se representaba el musical inspirado en esta película. La peregrina idea (o quizá no tanto, ¿quién no ha escuchado, alguna vez, una canción en bucle?) de llevar Atrapado en el tiempo a las tablas de un escenario se hizo realidad en Londres, en 2016. El musical fue candidato a varios premios Laurence Olivier y ganó el de Mejor musical. Hasta ahí, todo iba bien.

Cuando la compañía cruzó el Atlántico y se instaló en Broadway, la situación comenzó a cambiar. Su aterrizaje no fue muy satisfactorio y, tras unos meses de moderado éxito en Nueva York, la gira prevista por los Estados Unidos se canceló. Eso sí: Bill Murray fue dos veces seguidas a verla, la primera de ellas con un familiar y la siguiente, solo. Seguramente, si Atrapado en el tiempo se hubiera mantenido más tiempo en cartelera, Bill Murray habría acabado pasándose por allí disfrazado de Clint Eastwood.

Atrapado en el tiempo está disponible en Movistar Plus+.

'Atrapado en el tiempo' Cinemanía

