Quentin Tarantino te aconseja que leas estos libros

Estas últimas semanas, Quentin Tarantino ha vuelto a acaparar titulares, aunque esta vez no ha sido por una nueva película sino por la novela Érase una vez en Hollywood, en la que el director expande la historia del filme homónimo. En plena promoción del libro, Tarantino se ha pasado por el podcast The Bigger Picture (vía Indie Wire), donde ha desvelado qué libros le han inspirado. He aquí los títulos favoritos del cineasta:

Tal y como recoge la publicación norteamericana, el autor John Minahan es uno de los novelistas favoritos de Tarantino y esta obra en particular, uno de sus libros más populares. Basada en el libreto de James Bridges, la novela relata la historia de un universitario de Arkansas devastado tras la muerte de su ídolo, James Dean, el 30 de septiembre de 1955.

También firmada por Minahan, se trata de la adaptación de El ojo mentiroso, thriller neo-noir de 1981 escrito por Steve Tesich y dirigido por Peter Yates. La trama sigue a un conserje (William Hurt en la película) que, para conquistar a una reportera (Sigourney Weaver), asegura haber sido testigo del asesinato que ha tenido lugar en el edificio en el que trabaja. La novela está contada desde la perspectiva del conserje.

Esta vez, no se trata de la novelización de una película, sino de una de las obras más aclamadas de Walker Percy. Ambientada a finales de los años 50, sigue a Binx Bolling, un joven de Nueva Orleans aficionado a las películas y a las mujeres que, a punto de cumplir 30 años, empieza a buscar un sentido a su vida. En la víspera de la celebración del Mardi Gras, se embarca en un viaje espiritual que lo lleva desde Nueva Orleans a Chicago y la Costa del Golfo. Esta historia estuvo a punto de ser llevada a la gran pantalla por Terrence Malick.

En palabras de Tarantino, "La profecía de David Seltzer está tan bien escrita que la mayoría de la gente asume que la película La profecía estaba basada en la novela". Sin embargo, se trata de la novelización de la historia de Robert Thorn, diplomático norteamericano que, tras la muerte de su hijo recién nacido, decide adoptar a otro y evitar así el sufrimiento de su mujer Katherine. No tiene ni idea de la profecía diabólica que se le viene encima...

