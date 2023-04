Es una de las comedias románticas más famosas de la historia, es una película que todos hemos visto... y es una patata caliente en lo que a valores y mensaje se refiere. Desde 1990, Pretty Woman ha sido un filme tan exitoso como problemático, algo que Julia Roberts admite y a lo que responde con mucha diplomacia.

Durante una entrevista con Vanity Fair, Roberts se enfrentó a una pregunta acerca de los presuntos mensajes tóxicos de la película. "¿Cree que sería posible hacerla hoy?", le pregunta la entrevistadora, citando comentarios en internet que denuncian su actitud condescendiente hacia las trabajadoras sexuales.

"Hay muchas películas que, vistas en la actualidad, nos llevarían a hacernos preguntas, a cuestionar el clima de la época en que se hicieron", responde la actriz. "Incluso si viéramos hoy algunos programas de televisión de cuando yo era joven, nos asombraríamos de lo mucho que nos podían hacer reír algunas cosas", añade.

"Pero precisamente por ese motivo seguimos contando historias diferentes", remacha Roberts. Y añade: "Los tiempos cambian".

Asimismo, durante la misma entrevista, Julia Roberts responde a una pregunta sobre el famoso “No olvides que solo soy una chica delante de un chico pidiendo que la quiera” de Notting Hill. Una frase que, declara, no se ha cansado ni se cansará de oír: "Es una frase muy tierna, la escribió Richard Curtis, un buen amigo mío. Cuando alguien me la repite me siento tremendamente orgullosa".

En su momento, Pretty Woman surgió de un guion titulado 3.000 que arrojaba una perspectiva muchísimo más dura acerca del trabajo sexual, la marginación y las diferencias de clase en Los Ángeles. Una historia en la que Vivian era una adicta al crack y el financiero interpretado finalmente por Richard Gere distaba de ser un buen tipo.

Dulcificada y transformada en "la historia de Putanieves y el príncipe" que todos conocemos y amamos, la cinta se enfrentó a críticas muy duras en su día, como aquella del New York Times según la cual "no es una historia de amor, sino una historia de dinero". "Aclama la prostitución mientras destroza a las prostitutas", sentenció Jonathan Rosenbaum en el Chicago Reader.

