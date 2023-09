Sylvester Stallone sabe que es "el último dinosaurio", y está orgulloso de ello

2023 está siendo un año especialmente agitado para Sylvester Stallone. Aunque, en rigor, no se puede decir que haya echado el freno alguna vez a lo largo de su carrera. Teniendo aún fresca la ira por lo que ha sucedido con Rocky (saga que él creó, pero de la que se vio apartado llegada Creed III en función a los planes de MGM de ampliarla a través de spin-offs), Stallone estrena este 29 de septiembre Los mercen4rios, y meses antes lanzó en Paramount+ un reality sobre su familia, The Family Stallone.

También ha estado recientemente en el Festival de Toronto, adonde se desplazó para promocionar Sly. La última edición del certamen canadiense, donde American Fiction se hizo con el principal premio allanando el camino hacia los Oscar, ha contado en su programación con este documental dedicado a la vida de Stallone.

Lo dirige Thom Zimny con vistas a un futuro estreno en Netflix, y se proyectó en la ceremonia de clausura. Puesto que Sly indaga en la trayectoria de Stallone como estrella de Hollywood, el actor no ha podido evitar ponerse reflexivo frente a los medios. Una entrevista con ET Canada es especialmente entrañable.

Stallone se sorprendía así mismo de “la longevidad de esta carrera”. “Es alucinante porque no sé cuánto tiempo más puede durar... La sociedad está cambiando, cómo se comercializa el cine… todo es más rápido. Así que la longevidad se convertirá en algo excepcional”. El actor de Rambo asume que la industria está cambiando de modo que cada vez haya menos hueco para él y lo que representa. “Me considero como el último de los dinosaurios, ¿sabes lo que quiero decir? Y estoy muy orgulloso de ello... Pero sí, tienes que pensarlo. Es increíble. Lo es”.

“No lo doy por sentado, pero ahora lo que realmente quiero es pasar tiempo con mis seres queridos. La mayoría del tiempo que me queda”, aseguró el actor mientras le lanzaba una mirada significativa a su mujer Jennifer Flavin, con quien posaba frente a los medios. “Esto es lo mejor de todo. Me dije ‘¿y si estuviera aquí solo?' He estado en estrenos, yendo por ahí haciendo junkets por todo el mundo solo. Y me dije ‘vaya, te estás realizando y todo el mundo te aplaude’. Entonces me di cuenta de que todo estaba vacío. Esto es lo principal”.

“Vuelvo a casa y hablo con ella de esto, como si tuviera ganas de compartirlo. Si no tienes a alguien con quien compartir la vida, la vida no merece la pena”, resumió sabiamente la estrella de Los mercenarios.

