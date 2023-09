Jamie Lee Curtis promete hacer todo lo posible para conseguir este papel en la segunda temporada de 'One Piece'

No se hizo esperar demasiado que Netflix renovara One Piece. De hecho, era la decisión más previsible luego de que Tomorrow Studios, en tanto a productora, se redimiera tras el fracaso del live action de Cowboy Bebop y encandilara al fandom con una eficaz aproximación a la obra de Eiichiro Oda. Las cifras de audiencia acompañaron, así que Netflix dio luz verde a una segunda temporada que aún no puede ponerse en marcha, pues hay una huelga doble en Hollywood (de guionistas y actores). Hasta que termine, el trabajo no podrá empezar.

En este margen, es inevitable especular con lo que pasará en los próximos capítulos. Los creadores ya han hablado sobre su ambicioso plan de adaptación (ambicioso porque aborda un anime que ya lleva más de 1000 capítulos emitidos sin final a la vista), mientras se van dejando caer los inevitables fancastings. Uno que está trayendo cola especialmente es el de Jamie Lee Curtis como la doctora Kureha. La actriz, que ganó el Oscar este año por Todo a la vez en todas partes, ha sido vinculada a este personaje desde antes de que One Piece se estrenara en Netflix.

Y Curtis está a bordo. Lo acaba de confirmar en su perfil de Instagram, compartiendo un fan art de Kureha interpretada por ella, un tuit suyo de marzo ofreciéndose para el papel, y una foto junto al peluche de Tony Tony Chopper, el discípulo de Kureha en One Piece. “Cuando la huelga contra la codicia de la AMPTP se solucione con un contrato justo, haré presión junto al creciente frenesí de los fans para convertirme en la doctora Kureha de One Piece”, escribe Curtis. Su post ha sido respondido en poco tiempo por el mismísimo creador de One Piece, Matt Owens.

“No hace falta presionar. Una vez consigamos lo que merecemos y volvamos al trabajo, ¡hablaremos!”. Así que por parte de la producción no parece haber problema, y las opciones de que Curtis interprete a Kureha son bastante amplias. Junto a ella tendrá que aparecer en la serie igualmente el citado Tony Tony Chopper, aunque no será necesaria una conversación sobre cásting para eso: Chopper, como médico de la tripulación de Luffy, es un pequeño reno de nariz azul, y va a ser todo un esfuerzo darle vida. ¿Será un moñeco, o una sofisticada creación CGI?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.