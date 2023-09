Los planes para continuar 'One Piece' en Netflix: 6 temporadas (o 12 si es posible)

Tomorrow Studios ha logrado hacernos olvidar que en su día fue la productora que convirtió Cowboy Bebop en una serie de acción real. La adaptación de este popular anime fue cancelada por Netflix cuando solo llevaba una única temporada, pero igualmente el gigante de streaming les propuso pasar al live action otro popularísimo anime, One Piece. Desarrollado por Eiichiro Oda, esta aventura de piratas tiene una trayectoria extensísima (más de 1000 capítulos entre manga y la serie animada como tal), y ha tenido un admirable desempeño en Netflix durante sus primeros días. Lleva dos semanas en el top 10 global.

Así que, en conjunto a la entusiasta reacción de los fans, se asume que la serie va a continuar. Netflix aún no le ha dado una renovación oficial, pero desde Tomorrow Studios ya se ha asegurado que “los guiones están listos” de cara a una segunda temporada. Una que, en cualquier caso, no podría empezar a rodarse hasta que concluya la huelga de actores que tiene paralizado Hollywood, pero esto no pone trabas a los planes de la productora. Marty Adelstein y Becky Clements, ejecutivos de Tomorrow Studios, han concedido una entrevista a Deadline donde valoran el éxito de la serie, y qué le depara el futuro.

“Tanto Becky como yo hemos trabajado en muchas series de éxito, pero en tu carrera siempre sueñas con algo así. Con tanta resonancia, con tanta gente que conoce y ama tanto el material original”, admite Adelstein. Ambos coinciden en que uno de los secretos del éxito de One Piece radica en haber acertado con su Luffy: ese joven y encantador Iñaki Godoy que ha conectado enormemente con los fans. Más allá del cásting, Adelstein y Clements no rehúyen la pregunta de qué va a ocurrir según Netflix renueve la serie, algo que ya se da por supuesto.

“Tenemos esperanza para 12 temporadas, hay material suficiente”, asegura Adelstein. Las expectativas más realistas (Netflix no es conocida por permitir que sus series se alarguen y alarguen hasta la extenuación) sitúan a One Piece con seis temporadas por otra parte, que parece seguir siendo escaso teniendo en cuenta todo lo que viene durando el manganime (aún sin final a la vista, además). “Estamos por encima de los 1.080 capítulos en este punto del manga”, reconoce Clements. Una situación bastante peculiar de cara a seguir adaptando.

“Hay planes con Matt Owens sobre cómo dividir varias temporadas, y creo que incluso si hiciéramos seis, probablemente solo utilizaríamos la mitad de los capítulos. Podría seguir y seguir y seguir”. Matt Owens es, claro, el showrunner de One Piece. Adelstein y Clements coinciden en que hay un plan a largo plazo, y este contempla seis temporadas. “Todo lo que hacemos es de común acuerdo con Netflix, Shueisha como editorial del manga y Eiichiro Oda, todos forman parte de esa conversación”.

“Definitivamente hemos tenido conversaciones más exhaustivas sobre qué haríamos con la segunda temporada si tuviéramos oportunidad, y luego conversaciones menos extensas sobre dónde iríamos de las temporadas tres a seis”, continúa el productor. “Lo único que puedo decir es que estamos de acuerdo en las partes del manga que no se pueden eliminar, y ese es nuestro principio rector: las historias que conocemos y los personajes que sabemos que son importantes para los fans”.

“Así que ese es realmente el comienzo para las futuras temporadas. Requerirá muchas conversaciones, pero tenemos la suerte de contar con una hoja de ruta”. Los espectadores de One Piece, ocurra lo que ocurra, pueden estar tranquilos.

