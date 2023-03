Tráiler de 'Big Shark': Tommy Wiseau vuelve a dirigir tras el éxito de ‘The Room’

The Room cumple en 2023 dos décadas de existencia haciendo más feliz la nuestra, con el rango de peor película de la historia indisputado y sin dejar de acumular nuevas proyecciones a lo largo del mundo. El cochambroso film dirigido por Tommy Wiseau ya ha dado pie a otro tipo de celebraciones como aquella recreación de lo que pudo ser su rodaje a cargo de James Franco (The Disaster Artist, basada en las memorias del actor Greg Sestero) o el reciente remake benéfico donde Bob Odenkirk encarna a su desdichado protagonista, Johnny.

Mientras The Room se convertía en fenómeno de culto Wiseau, el encargado de dirigirla, escribirla y protagonizarla, no ha estado desocupado. Ha dirigido un documental (Homeless in America) y una serie de Hulu (The Neighbors) entre 2004 y 2017, además de protagonizar con Sestero los dos volúmenes de Best F(rt)iends, dirigidos en 2018 por Justin MacGregor. Pero Big Shark no deja de ser un evento porque, por fin, Wiseau va a volver a dirigir, escribir y protagonizar un largometraje.

Big Shark supone una adición a la fórmula de serie B (¿autoparódica?) de Sharknado, centrándose en tres bomberos que luchan contra un enorme tiburón en Nueva Orleans. Con el alarmante claim de “¿Sobrevivirá Nueva Orleans?”, el tráiler de Big Shark había ido proyectándose durante los pases de The Room en las últimas semanas, pero por fin Wiseau ha querido hacerlo público en paralelo a confirmar una fecha de estreno.

Desde el 2 de abril varios cines a lo largo de EE.UU. estrenarán Big Shark, con Wiseau asistiendo a cada una de estas proyecciones para bañarse en el calor fan. La idea es que el film no llegue a streaming hasta 8 meses después de su recorrido en la gran pantalla. Big Shark está protagonizada por Wiseau junto a Isaiah LaBorde y Mark Valeriano, luego de que se tanteara que fuera Sestero, socio y amigo de Wiseau, quien dirigiera.

Aunque Big Shark es el regreso por todo lo alto de Wiseau a la gran pantalla, el tráiler nos escatima bastante su presencia, centrándose en el tiburón y en los golpes que intercambian en el gimnasio los coprotagonistas. Hacia el final da paso al anuncio de unos calzoncillos de la marca Wiseau, porque así es como funciona la cabeza de este tipo.

Por supuesto no hay noticias de que Big Shark vaya a salir de EE.UU., así que habrá que esperar a que esté online. Puedes ver su (hasta cierto punto inquietante) tráiler bajo estas líneas.

