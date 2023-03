Bob Odenkirk no quiere burlarse de Tommy Wiseau en su nueva versión de 'The Room'

Desde 2003, The Room mantiene indisputable su estatus de peor película de todos los tiempos, a cuenta de la cantidad de chifladuras que acumuló su rodaje y el histórico icono de lo desconcertante que es Tommy Wiseau. James Franco no tuvo más remedio que hacer una película sobre ello en 2017, titulada The Disaster Artist, y seis años después ha surgido otro proyecto que vuelve sobre los pasos de Wiseau para proponer un remake.

Más o menos. La nueva The Room forma parte de una iniciativa benéfica de Acting for the Cause, que de cara al remake ha reclutado a gente como Kate Siegel, el director Mike Flanagan (aquí como actor) o a Bob Odenkirk como Johnny, que interpretara originalmente el actor, guionista y director Tommy Wiseau. Odenkirk viene de darle un final triunfal a Better Call Saul, y está muy emocionado con su nuevo trabajo.

En Entertainment Weekly, el actor ha indagado en su forma de proceder con The Room. Defiende, así, que su propósito ha sido rodarla como si fuera una película de verdad, respetando el dramatismo que pretendía Wiseau. “No he cambiado los diálogos pero he tratado de recitarlos a mi manera, para que parezcan legítimos y reales”, explica. “Algunas veces lo he conseguido, pero hay escenas donde no es posible. Quiero decir, son una locura. Las cosas que dice esta gente son una locura”.

The Room narra la historia de cómo un buen hombre, Johnny, afronta la infidelidad de su prometida con su mejor amigo. Un drama de argumento sencillo que, a cuenta de la sensibilidad particular de Wiseau, se convirtió en un festival del delirio. “No me estoy burlando de la actuación de Tommy, ni siquiera del guion. Lo que pienso es ‘este es tu guion, Bob Odenkirk, este es tu papel’”, aclara Odenkirk.

“‘¿Cómo harás que sea real y parezca legítimo?’. Quiero que, tras una o dos escenas, digas ‘vaya, vale, es una película de verdad’. ‘¿Estoy viendo una actuación genuina, realmente estoy un poco conmovido con The Room?’”. El remake se ha rodado con pantallas verdes, de forma que aparezcan de fondo planos auténticos de la primera The Room.

Odenkirk admite por último lo mucho que se ha divertido haciendo la película. “Veremos si lo logré pero tío, ¡me divertí! Nos partimos de risa... ¡Y con fines benéficos! Espero que recauden mucho dinero”.

