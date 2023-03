Bob Odenkirk, de 'Better Call Saul' al remake de la peor película de la historia

Acabas de llevarte dos premios Emmy del tirón por una de las series más aclamadas de la actualidad. Para colmo, has protagonizado una película indie de acción que va camino de convertirse en clásico de culto. Y, además, escribes y diriges con mucha soltura. ¿Cuál será el siguiente paso en tu carrera? Bob Odenkirk lo tiene claro: un remake de la peor película de la historia.

El actor de Better Call Saul y Nobody ha confirmado que está trabajando en un remake de The Room, la infame película de Tommy Wiseau que se ha ganado un puesto fijo en las listas de mayores bodrios jamás rodados. En Twitter, Odenkirk respondía a una noticia de Slashfilm que recogía el rumor, afirmando: "Esto es cierto. Es verdad. Y dejadme que os diga que he intentado VENDER cada línea [de diálogo], con toda la honestidad posible... y me lo he pasado GENIAL".

¿Por qué se ha metido Odenkirk en semejante berenjenal? Por una obra de caridad: su remake de The Room estará destinado a Acting For A Cause, una ONG que recluta a estrellas de cine y TV para recaudar fondos destinados a causas benéficas.

This is real. This is true. And let me tell you, I tried my best to SELL every line, as honestly as I could...and I had a BLAST https://t.co/v261E1DKnG — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) March 9, 2023

Estrenada en 2003, The Room no tardó en convertirse en una obra de culto debido a su abismal nivel técnico y el histrionismo de su reparto, encabezado por el propio Tommy Wiseau. La delirante producción de la cinta fue recogida en The Disaster Artist, libro autobiográfico del actor Greg Sestero que, a su vez, se convirtió en una película dirigida y protagonizada por James Franco en 2017.

