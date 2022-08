Bob Odenkirk reacciona al final de 'Better Call Saul' con emoción: "Es un misterio para mí"

Todo el mundo quiere a Bob Odenkirk. No es para menos, ya que el veterano actor de Saturday Night Live ha alcanzado la cumbre de su carrera interpretando a uno de los personajes más aclamados de la historia de la televisión reciente: el abogado Saul Goodman de Breaking Bad, a quien gracias a su spin-off Better Call Saul hemos podido conocer en realidad como Jimmy McGill.

El final de Better Call Saul tras seis temporadas ha sido celebrado (y llorado) como el cierre definitivo de una era de las series de televisión. Con la conclusión de Better Call Saul se clausura también el universo de Breaking Bad que dio comienzo en 2008; su creador, Vince Gilligan, ya está trabajando en un nuevo proyecto que sin duda será uno de los títulos más disputados de futuras temporadas televisivas.

Ahora toca decir adiós a la serie comandada por el showrunner Peter Gould, que aún está pendiente de varias nominaciones a los premios Emmy el próximo mes; entre ellos, además de la estatuilla de mejor serie dramática, hay sendas posibilidades de premio para los dos protagonistas: Bob Odenkirk y Rhea Seehorn, gran revelación de la serie con su interpretación de Kim Wexler.

La despedida de Bob Odenkirk

Odenkirk, que en 2021 tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un infarto en pleno rodaje de uno de los últimos episodios de Better Call Saul, ha publicado en redes sociales un vídeo de agradecimiento destinado a todos los fans de la serie tras la emisión del episodio final. "Salimos de la que quizás fuera la serie favorita de muchos y podrían habernos odiado simplemente por intentarlo. Pero nos dieron esta oportunidad y ojalá hayamos estado a la altura", afirma el actor.

"Todo el mundo me pregunta cómo me siento tras decir adiós a Saul Goodman y Better Call Saul, pero no sé bien cómo responder porque para mí es francamente difícil mirar de cerca a esta experiencia y este personaje", explica visiblemente emocionado. "Tiene muchas elementos que han encajado a la perfección. Para mí es un misterio cómo ha ocurrido siquiera".

Además de agradecer su fidelidad a los telespectadores de la serie, Odenkirk también transmite su agradecimiento personal a los máximos responsables de la ficción, Vince Gilligan y Peter Gold ("No hice nada para merecer este papel y espero habérmelo ganado durante las seis temporadas"), así como sus compañeros de reparto: Rhea Seehorn, Michael McKean, Jonathan Banks, Tony Dalton, Michael Mando, Patrick Fabian y Giancarlo Esposito ("Trabajar con ellos me ha hecho mejor actor de lo que soy").

Finale thank you from Bob Odenkirk pic.twitter.com/IFODl4bcLD — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) August 16, 2022

