“La gente no es tan mala”: Bob Odenkirk reflexiona sobre el cariño que recibió al sufrir su infarto

A mediados del pasado julio Bob Odenkirk sufrió un ataque al corazón en pleno rodaje de Better Call Saul. La serie de AMC, aclamada precuela de la todavía más aclamada Breaking Bad, se encontraba completando su sexta y última temporada, y debido al incidente con su actor protagonista tuvo que pasarse ocho semanas en standby. Todo apunta a que este retraso no llegó a afectar al calendario de producción, puesto que Better Call Saul va a regresar puntualmente este 18 de abril: 19 en España a través de Movistar+, y tratándose en ambos casos de un retorno provisional ya que esta última tanda se divide en dos. El final de la historia de Jimmy McGill y de cómo se convirtió en el pérfido abogado Saul Goodman llegará en dos entregas, estando fijada la última de ellas para mediados del verano.

En torno a esta temporada final, como es lógico, hay muchísima expectación. La historia de Better Call Saul se unirá por fin a la de Breaking Bad, y el creador Vince Gilligan dejó caer que esto implicaría la reaparición de Bryan Cranston y Aaron Paul como Walter White y Jesse Pinkman. Poco después AMC lo confirmó, pero más allá de la trama en sí hay otros asuntos de interés rodeando Better Call Saul. Como, por ejemplo, el bienestar de Odenkirk, que durante las horas en las que su vida corrió peligro se topó con una preocupación global a través de las redes sociales. El actor ha sido invitado recientemente al programa de Jimmy Kimmel, y ahí le preguntaron si fue surrealista ver a tantos fans y seres queridos reaccionar a su ataque al corazón.

Odenkirk lo confirma, pero también destaca cómo lo ocurrido ha cambiado la forma en la que veía las redes sociales para siempre. “Fue muy impactante. Todavía es algo en lo que pienso todos los días. Literalmente me acuesto cada noche en la cama escuchando mi corazón y pensando en toda la gente que respondió al enterarse de lo ocurrido, y cada vez que puedo trato de dar las gracias a todos”. Odenkirk se topó con una gran cantidad de cariño, hasta el punto de replantearse si Twitter y sucedáneos eran “un lugar de veneno y maldad” como siempre había acostumbrado a pensar. “En ese momento fueron solo belleza y amor de extraños. Y todavía no lo tengo claro, salvo que me sentí muy bien y sigo sintiéndome bien. La gente no es tan mala como pensaba”.

Sobre cómo fue su vuelta al set tras el infarto, Odenkirk recuerda: “Rodamos la mitad de la escena, luego me morí y luego, cinco semanas después, rodamos la otra mitad de la escena. Y tuve que revisarlo porque no tengo ningún recuerdo de ese día ni de los ocho siguientes”. Puedes ver un fragmento del programa bajo estas líneas.

.@MrBobOdenkirk on the incredible outpouring of love after his heart attack… pic.twitter.com/32qVNdoHFW — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) April 15, 2022

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.