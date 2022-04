¿Bryan Cranston y Aaron Paul en ‘Better Call Saul’? Vince Gilligan responde

Teniendo en cuenta que Better Call Saul es precuela de Breaking Bad, y que Breaking Bad es una las series más queridas de todos los tiempos, lo razonable era esperar fanservice. Es decir, que la nueva serie de Vince Gilligan (secundado por Peter Gould) contuviera multitud de guiños a la ficción original, mientras indagaba en cómo Jimmy McGill (Bob Odenkirk) se convertía en el pérfido Saul Goodman que conocimos originalmente. Pero Gilligan y Gould no han ido a lo fácil, y Better Call Saul ha obtenido críticas increíbles durante su andadura sin necesidad de plegarse demasiado a la serie madre, con dos personajes que mantienen más allá de Odenkirk (Mike Ehrmantraut y Gus Fring, encarnados por Jonathan Banks y Giancarlo Esposito) y unos cuantos cameos.

Héctor Salamanca (Mark Margolis), Don Eladio (Luis Politti) y los hermanos Salamanca (Luis y Daniel Moncada) han hecho aparición, como también lo hicieron Steve Gomez (Steven Michael Quezada) y Hank Schrader (Dean Norris). No así lo han hecho ni su cuñado Walter White, protagonista de Breaking Bad interpretado por Bryan Cranston, ni Jesse Pinkman con el rostro de Aaron Paul. Los fans de la serie insignia de AMC al menos pudieron reencontrarse con estos últimos en El Camino: Una película de Breaking Bad, que Netflix estrenó en 2019, pero la tensión sobre si en algún punto veremos a la icónica dupla en Better Call Saul persiste. Y Gilligan, que en torno a la cuarta temporada dejó que Gould se encargara de la serie en solitario, acaba de aumentarla significativamente.

El creador ha concedido una entrevista a Variety con motivo del estreno inminente de la sexta y última temporada. Si Walt y Jesse reaparecen es, por tanto, ahora o nunca, y ante la pregunta de si Cranston y Paul se decidirán finalmente a volver Gilligan responde con un locuaz: “Sería una maldita lástima que la serie terminara sin que aparecieran, ¿no?”. Minutos después ha recordado “lo habéis oído aquí primero”. “Si alguna vez ha de suceder, ahora es cuando estas dos series comienzan a cruzarse”, insiste, y concluye: “Estos mundos van a cruzarse de un modo que no habéis visto antes, os lo aseguro”. Esto último hace pensar que no se trataría de un regreso al uso, quizá despachado como un giro que no implicara necesariamente la presencia de los actores.

La línea narrativa de Better Call Saul comprende desde el pasado de Saul Goodman hasta un futuro inmediatamente posterior a Breaking Bad, de modo que el terreno está lo suficientemente abonado como para que aparezcan Walt y Jesse. Por suerte, Better Call Saul ha tenido un desarrollo tan modélico que la perspectiva de su regreso no es tan candente como el mero interés en el desenlace de la historia construida, particularmente de la fascinante relación entre McGuill y Kim (Rhea Seehorn). La sexta temporada de Better Call Saul estará dividida en dos mitades, llegando el principio del fin este 19 de abril: en España podremos verla, como es habitual, a través de Movistar+.

