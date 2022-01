Entre antihéroes anda el juego: la gran influencia de ‘El Pacificador’ es ‘Better Call Saul’

Vince Gilligan y compañía han hecho tan bien su trabajo que cualquier escepticismo acerca de Better Call Saul quedó desactivado en los primeros episodios. Este spin-off centrado en Saul Goodman llegaba con la difícil tarea de equipararse a Breaking Bad, la prestigiosa serie madre, pero encabezada por una descomunal interpretación de Bob Odenkirk calló todas las bocas que fuera menester. Hoy día, cuando Better Call Saul se acerca a su sexta y última temporada (que, dividida en dos partes, dará inicio esta primavera), nadie duda de que es una de las grandes series de la actualidad. James Gunn menos que nadie.

El director de El Escuadrón Suicida se ha visto en una tesitura semejante a Gilligan poniendo en pie El Pacificador, spin-off de la película que estrenó el pasado verano con excelentes críticas (si bien un mejorable acompañamiento en taquilla). El Pacificador se centra en el descerebrado justiciero de John Cena, y que en su primer episodio descubrimos que responde al nombre real de Chris Smith. La serie de HBO Max, que estrenó ayer tres episodios, promete bucear en el pasado e inquietudes de ese antihéroe, y a la hora de hacer algo así no hay referente más socorrido que Better Call Saul. Al fin y al cabo, ambas series tratan de endosarle humanidad a un protagonista reprobable.

“Tanto Saul como Chris son personajes que son muy buenos en una cosa y muy malos en otras. Así que creo que se trata de tomar ese diálogo increíblemente inteligente, esa naturaleza relajada de la vida en la tierra, y luego mezclar eso con las otras cosas que quería hacer en la serie”, cuenta Gunn a The Hollywood Reporter. “Y me encanta Better Call Saul. Creo que es una de las mejores series de la televisión, si no la mejor”. No hace falta comparar, pero desde luego las críticas del comienzo de El Pacificador han sido estupendas, como estupenda ha sido la acogida del público.

Aunque Better Call Saul sea un gran referente, El Pacificador no conserva su gravedad shakesperiana, puesto que Gunn sigue más interesado en sacarle partido a su particular entendimiento del humor. De ahí ese opening con todo el reparto bailando que está causando furor en Internet, con cada vez más usuarios empeñados en aprenderse la coreografía.

