Entra ‘El Pacificador’: todo sobre el opening que está obsesionando al mundo

El breve tiempo que James Gunn pasó fuera de Marvel (de donde le expulsaron por la recuperación de unos antiguos tuits de humor negro) fue enormemente provechoso, puesto que le sirvió tanto para desarrollar El Escuadrón Suicida dentro de DC como su correspondiente spin-off, Peacemaker. O El Pacificador, como la conocemos en España: una historia que se emplaza luego de los acontecimientos de El Escuadrón Suicida y se centra en el reprobable justiciero que interpreta John Cena. La película anterior había dejado el listón muy alto en cuanto a locura y violencia, pero con sus tres primeros episodios disponibles en HBO Max queda claro que El Pacificador no tiene nada que envidiarle.

Incluso le ha permitido ir más lejos a Gunn en cuanto a su concepción del humor y el espectáculo, ligada estrechamente a la serie Z (antes de ser uno de los directores comerciales más queridos, el responsable de Guardianes de la Galaxia trabajó en la infame Troma Entertainment). Es algo que se puede apreciar de forma fulminante en los primeros minutos de cada episodio, pues Gunn se ha marcado el que puede ser el opening más divertido de la historia reciente. Su concepto es simple: poner a bailar a todos los miembros del reparto una coreografía marcada por los movimientos robóticos y su rostro inexpresivo. Naturalmente, en pocas horas este baile ha conquistado Internet.

Y no es para menos, pues hay varios ingredientes que confirman la intro de El Pacificador como una de las más grandes ideas (y mejor ejecutadas) que Gunn ha tenido durante su prolífica carrera. Para empezar está la canción que encuadra estos pasos: se trata de Do Ya Wanna Taste It, un pegadizo tema a cargo de Wig Wam. ¿Y quiénes son Wig Wam? Pues a diferencia de cómo se ha ido reflejando el gusto musical de Gunn durante su filmografía, se trata de una banda actual y en activo: un grupo de glam metal noruego que cita en sus influencias el rock ochentero de firmas como Europe o Kiss. La canción es divertidísima y, lo que es más importante, muy sexy.

Los cómplices del crimen

Pasando a la coreografía en sí, es tan importante el rostro ceñudo de los actores como el inconfundible aire sensual de sus movimientos, abundando el juego de caderas. La idea fue de Gunn, pero la planificación de los pasos es creación de Charissa-Lee Barton, nombre conocido en la escena musical estadounidense gracias a su participación en America’s Got Talent o el espectáculo de Broadway Spider-Man: Turn Off the Dark. Barton está especializada en jazz, forma pareja con el actor Alan Tudyk y ha sido la encargada de poner en imágenes la juguetona visión del director, ajustándose con cuidado a la limitación principal de la empresa: ninguno de los implicados es buen bailarín.

Pero no importa. El baile que posiblemente desbanque Encanto como la nueva fiebre de los usuarios de TikTok es sencillísimo, y mientras espectadores de todo el mundo tratan de aprenderse la coreografía parte del equipo ha hablado con Newsweek sobre su génesis. A Gunn no le cabe ninguna duda: el opening de El Pacificador es “el punto culminante de la serie”. Y así quiso hacérselo ver al reparto, que además de Cena cuenta con Steve Agee, Robert Patrick, Daniella Brooks y su pareja desde hace siete años, Jennifer Holland.

“Algunos de ellos lo entendieron de inmediato. Ya sabes, Jen Holland lo entendió de inmediato. Y Steve también, ambos me conocen desde hace mucho tiempo”, cuenta Gunn, en referencia a su relación con Holland y al hecho de que Agee trabajó con él por primera vez en Super, film de 2011. “Creo que John lo entendió. Estaba muy incómodo por bailar pero se esforzó en ello. Danielle dijo ‘¿qué?, ¡no entiendo lo que está pasando!’. Entró y dijo agitando los brazos, ‘James, me estás diciendo que baile así. ¿Qué es eso?’”, recuerda Gunn. Ni a Cena ni a Brooks le hacía mucha gracia la idea, pero terminaron aceptando.

La mayor dificultad: no sonreír

“El elenco trabajó mucho. La mayoría de ellos, salvo Robert Patrick que no es el mejor bailarín del mundo, bailaban muy bien. La escena la grabamos en el auditorio de un instituto en un solo día”, prosigue, y le dedica un recuerdo a su pareja, que en El Pacificador encarna a Harcourt luego de una pequeña aparición en El Escuadrón Suicida. “Jen fue una bailarina increíble”. Peter Safran, productor de la serie, insiste en lo divertida que fue la experiencia para todos. “En términos de quién se divirtió más con el baile… creo que a todos nos encantó. Pero si tuviera que elegir a alguien… sería Robert Patrick”.

Dentro de El Pacificador, quien encarnara al villano de Terminator 2: El juicio final interpreta al padre de John Cena, a quien le une una tensísima relación. Al igual que el resto de integrantes, Patrick no sonríe ni un ápice durante el baile de la intro, y todos coinciden en que eso fue lo más difícil: mantener la seriedad mientras desarrollaban este baile absurdo. “Si te das cuenta ninguno de nosotros sonríe. Todos parecemos un poco muertos”, apunta Agee, John en El Pacificador. “El gran problema es que la gente no dejaba de sonreír y James tenía que decir ‘vale, lo aceptamos’. ‘No, hazlo otra vez. Danielle, no sonrías esta vez, no dejas de sonreír’. Eso fue lo más difícil del número: no sonreír mientras rodábamos”.

“Lo adoro, puede ser una de las cosas más geniales en las que he participado, algo totalmente inesperado cuando acepté el proyecto”, tercia Holland. Y Cena, por último, sintetiza la alegría de que un opening esté causando tanto entusiasmo. “Qué momento tan maravilloso cuando alguien dice ‘adoro la escena de créditos iniciales’”.

