Todos hablan de Bruno: así está arrasando la banda sonora de ‘Encanto’

El 26 de noviembre Encanto llegó a las salas españolas. Lo hacía sujeta de una estrategia por parte de Disney que había acortado la duración de esta ventana en favor de su veloz ingreso en el streaming, coincidiendo con las fechas navideñas. Quizá en función a eso, y aunque la taquilla le acompañó razonablemente bien, este musical animado no se benefició de una promoción a la altura… pero todo cambió cuando llegó a Disney+. La Casa del Ratón ha desatado toda su maquinaria publicitaria de cara a su incorporación al catálogo, y el esfuerzo se ha saldado con una segunda vida mucho más mediática.

Las pruebas de esto van desde la inversión en cartelería (muy minoritaria cuando la película se dirigía a los cines) y sobre todo la incidencia en redes sociales, que ha erigido la banda sonora de Encanto a cargo de Lin-Manuel Miranda como algo parecido a una obsesión. Hasta el punto de que este film inspirado en la cultura colombiana y el realismo mágico ha conseguido colar sus canciones en el número 1 del top Billboard 200. Encanto, así las cosas, le ha arrebatado la primera posición al último disco de Adele, 30, consolidando un triunfo esquivo para el cine desde hace dos años.

La anterior película que consiguió encabezar el Billboard también era, cómo no, de Disney: nos referimos a la banda sonora de Frozen 2, que encandiló a los oyentes con temas como Into the Unknown o Lost in the Woods. El baremo de Billboard clasifica los álbumes más populares del momento atendiendo a múltiples métricas: copias vendidas tanto física como digitalmente, los soportes publicitarios, las escuchas en régimen de suscripción… todos ellos ámbitos donde Encanto se ha impuesto sin mucho problema, e incluso añadiendo récords genuinos por su parte.

Porque Encanto ya estaba en esta lista. Cuando la película se estrenó en cines hace ya cerca de dos meses su música se colocó en el puesto 19, pero la llegada a Disney+ ha disparado su fama en un movimiento que no registrábamos desde el Led Zeppelin II de Led Zeppelin publicado en 1970 y el Head Quarters de los Monkees, en 1967. Lo más habitual es debutar en esta primera posición, pero el trasvase de ventanas ha permitido este logro excepcional para Encanto, a lo que hay que unir el fenómeno que está suponiendo una de sus pistas: We Don’t Talk About Bruno, o No se habla de Bruno en traducción española.

La canción ha subido del tirón 45 puestos para situarse en el quinto lugar del Billboard Hot 100 (ahí sí que le gana el Easy On Me de Adele), y todo mientras suscita un interés enorme dentro de redes sociales. Sitios como TikTok diagnostican que a la gente le encanta la canción, cobijando vídeos de coreografías y otras performances que se inspiran en el número. Otra canción de fama proporcional es Surface Pressure (En lo profundo), y todo esto contrasta con el olvido de la canción que Disney ha publicitado más: Dos oruguitas.

Esta balada, única canción cantada íntegramente en español de Encanto, ha sido promovida por la Casa del Ratón en las categorías a Mejor canción original, y de hecho así fue nominada en los recientes Globos de Oro. Se supone que, si Encanto tiene presencia en los próximos Oscar (algo muy probable), Dos oruguitas sería la aspirante a Mejor canción, pero no se puede descartar que la fiebre despertada por No se habla de Bruno ocasione cambios en el parecer de los académicos. Las nominaciones se darán a conocer este 8 de febrero.

