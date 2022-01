Todo sobre 'El Pacificador' en HBO Max: tiempo de héroes idiotas

"Tiene una pistola enorme para compensar otras carencias, un casco que parece un retrete y quiere la paz tanto como para matar hombres, mujeres y niños para defenderla. Está bastante jodido”. Así definía John Cena a su Pacificador durante el tour promocional de El Escuadrón Suicida.

Entre algún que otro psicópata con buen corazón, alguna comadreja en remojo y alguna payasa pirada, aquel Capitán América venido a menos conseguía engatusar a los fans deceítas con sus peleas de gallos con Bloodsport (Idris Elba), esos movimientos de baile que tanta vergüenza te daba que hiciera tu padre y esa pose confiada en unos apretadísimos slips blancos.

La última vez que lo vimos fue en una cama de hospital en la escena postcréditos del filme, vivito y coleando después de sobrevivir a un disparo al cuello de Bloodsport. Recordemos que se ganó el odio de sus compañeros al tratar de encubrir la participación de EE UU en el Proyecto Starfish, llegando a asesinar a Rick Flag (Joel Kinnaman). Pues bien, este cachas inmaduro e inseguro tiene ahora una nueva oportunidad para redimirse o seguir siendo el perrito faldero del corrupto gobierno estadounidense en otra misión ultraviolenta y muy cachonda.

'El Pacificador' Cinemanía

El Pacificador (13 de enero en HBO Max) explorará los orígenes del personaje de Cena en ocho episodios escritos y codirigidos por James Gunn. “Es una oportunidad de profundizar en los problemas actuales a través de la mirada de este superhéroe, supervillano y el idiota más grande del mundo”, asegura el creador. A falta de Harley (Margot Robbie) y compañía, ahora lo escoltan los trabajadores más nerds y tronchantes de Amanda Waller (Octavia Spencer), un castigo impuesto por su jefaza por su desobediencia al final de El Escuadrón Suicida.

Por lo pronto, su nuevo equipo (Steve Agee, Jennifer Holland, Danielle Brooks) promete burlarse de las pintas de nuestro protagonista; suerte que tiene de su lado su estupidez a prueba de bromas ingeniosas y a un amigo que da los mejores abrazos: su águila Eagly. Parece que, después de todo, el productor Matt Miller no exageraba al prometer que esta apuesta es “The Office como una serie de superhéroes”.

Con mallas y a lo loco

En lo que llevamos de siglo, los héroes han invadido el cine, por lo que es fácil olvidarse de que el medio audiovisual que históricamente mejor los ha tratado ha sido la televisión, compensando su falta de reconocimiento en pantalla con originalidad y valentía.

Justo ahora que las películas están volviéndose peligrosamente repetitivas y predecibles, la ‘caja tonta’ vuelve a sacar pecho recordándonos que muchos de nosotros entramos en ese mundo de cómic a través de ella, ya fuera en formato animado o en acción real, y que le debemos las mejores producciones del género.

El Pacificador llega en un momento en el que las plataformas y las series son sinónimo de calidad, originalidad y riesgo, adjetivos que no podrían sentar mejor a los inadaptados con poderes.

Si bien DC, a diferencia de Marvel, ha cosechado en la última década más elogios con sus series (ese prolífico Arrowverse tiene la culpa) que con las películas de la era Snyder, aún le faltaba sumarse a la nueva moda rupturista con la que solo ha coqueteado en Legends of Tomorrow. Sus héroes insignia en The CW, ese Oliver Queen (Arrow) con complejo de Batman y un Barry Allen (The Flash) acelerado, han resultado conservadores pese a sus buenas intenciones a la hora de innovar.

'El Pacificador' Cinemanía

Sin embargo, la desventura capitaneada por John Cena promete meterse en el barro y ensuciarse hasta la ropa interior de su protagonista con su irreverencia, su desvergüenza y su tono desacomplejado. La elección del personaje central, el más histriónico, majareta y extremo de aquella panda de mangarranes de la Fuerza Especial X, ya es toda una declaración de intenciones. Será su The Boys recubierta de pacifismo malentendido, su The Umbrella Academy hasta arriba de patriotismo exacerbado, su Jessica Jones con sobredosis de idiotez.

Su competencia directa, esa Marvel Studios que ha pisado el acelerador en la producción de series este 2021, le mira de momento por el retrovisor gracias sobre todo a la incatalogable Bruja Escarlata y Visión con la que expandía su universo superheroico a Disney+.

El Pacificador cuenta por lo pronto con un elemento indispensable para entender el estallido de las series con poderes: los nombres propios que se esconden detrás. Nombres que tal vez no suenan tanto como los cinematográficos, pero sin los que no se entiende esta nueva era dorada en la ficción de superhéroes: Damon Lindelof (Perdidos, The Leftovers) prolongando la locura de Watchmen, cuya versión en cómic se había inspirado en Pacificador para crear al sanguinario Comediante; o Eric Kripke, el hombre tras Sobrenatural que encumbró a los líderes inmorales y sanguinarios en The Boys.

También Jac Schaeffer, lo bastante valiente como para firmar Bruja Escarlata y Visión; Robert Kirkman, que cambió a los zombis de The Walking Dead por las riñas paternofiliales en Invencible; o Rhys Thomas, que acaba de llevar la parodia de Saturday Night Live a Ojo de Halcón. La siempre inquieta mente de James Gunn bien puede sacar provecho de un medio que se presta a la locura, al lenguaje malsonante y a lo políticamente incorrecto.

La TV, esa que siempre ha preferido a los personajes de moralidad cuestionable, acoge así a un nuevo antihéroe desenfadado al frente de una sátira en mallas que refleja lo peor de nuestra sociedad. El tiempo de Capitán América o Superman llegó a su fin con la incursión de Deadpool, y la pequeña pantalla es el escenario natural de ese cambio de paradigma, de esa reformulación del concepto de héroe. Inestables, imperfectos o idiotas, están jodidos y por eso los adoramos.

