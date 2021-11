La última temporada de ‘Better Call Saul’ se dividirá en dos partes (y ya tiene fecha de estreno)

Era inevitable observar con suspicacia la idea de un spin-off de Breaking Bad centrado en un personaje tan aparentemente monolítico como el abogado Saul Goodman, y más cuando esta llegaba muy poco después del final de la serie estrella de AMC. Pero Better Call Saul no tardó en callar bocas con la trágica historia de Jimmy McGill y su lenta transformación en aquel atractivo sinvergüenza, acompañado de otro personaje tan magnético como Kim Wexler, interpretada por Rhea Seehorn. A lo largo de las temporadas, Better Call Saul se ha constituido como una ficción a la altura de la serie precedente, comandada con firmeza por Vince Gilligan hacia un final cuidadosamente planeado.

Un final que está más cerca que nunca. Ya sabíamos que la sexta temporada de Better Call Saul iba a ser la última, y en principio solo quedaba confirmar cuándo se estrenaría. No obstante, los últimos percances atravesados por la producción hacían pensar que este estreno tardaría lo suyo: Bob Odenkirk sufrió un ataque al corazón en pleno rodaje, y aunque felizmente pudo recuperarse con rapidez, era de esperar algunos cambios en el calendario de AMC. Finalmente tampoco se trata de nada traumático, pues durante una entrevista en Variety con Seehorn (que acaba de estrenar un telefilm inédito en España, Cooper’s Bar) hemos sabido que la sexta entrega de Better Call Saul llegará en la primavera de 2022.

Además, este medio ha revelado que la última temporada se dividirá en dos partes, estrenadas mediando un pequeño margen de tiempo. Seehorn no ha revelado de cuántos capítulos constará cada fase, pero ya que la entrega al completo tendrá 13 episodios es fácil asumir que una será de siete y otra de seis, o viceversa. Seehorn no ha querido dar detalles sobre cómo finalizará la historia de McGill, más allá de alabar el talento de los guionistas. “Es una locura, le va a volar la cabeza a la gente. Estoy deseando que se estrene”, asegura la actriz.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.