Adiós a Jimmy McGill: tráiler de la última temporada de ‘Better Call Saul’

Breaking Bad concluyó su andadura rodeada por la certeza de haber supuesto una de las mejores series de la historia, de ahí que fuera inevitable contemplar con escepticismo la idea de una precuela. Vince Gilligan y su equipo, no obstante, nos callaron la boca desde la primera temporada de Better Call Saul, retratando la caída a los infiernos de Jimmy McGill: un abogado de vida complicada que estaba llamado a convertirse en el pérfido Saul Goodman. Con el paso de los episodios le hemos conocido mejor y su relación con Kim (Rhea Seehorn) se ha convertido en una de las tramas más fascinantes de la televisión, pero todo tiene un final. Y Better Call Saul lo alcanzará en su sexta temporada.

Han pasado dos años desde que concluyera la temporada anterior, aplazándose su continuación a causa del coronavirus y de un ataque al corazón que Odenkirk sufrió en pleno rodaje. Por suerte el intérprete no necesitó cirugía y pudo volver al trabajo velozmente; cuando la producción terminó dijo “tener sensación de plenitud y de haber cumplido”. Better Call Saul afronta su recta final con una unánime aclamación crítica y un número de 39 nominaciones al Emmy que no tardará en subir, y ya que su estreno es en cuestión de meses AMC se ha resuelto a publicar un tráiler. La voz de Henry Mancini en Days of Wine and Roses (compuesta por él mismo para el clásico de los 60 Días de vino y rosas) sirve de melancólico lecho musical para el regreso del abogado.

En estos últimos episodios Jimmy abrazará definitivamente su lado oscuro de Saul Goodman, a través de una última temporada dividida en dos tandas. La primera de ellas será estrenada por Movistar+ en España el próximo 19 de abril, pasando a emitir episodios semanales hasta que en el séptimo se haga un parón. A partir del 11 de julio se emitirán los capítulos restantes, mientras AMC ya prepara un nuevo spin-off de Breaking Bad centrado igualmente en el personaje de Odenkirk: Slippin’ Jimmy, una serie de animación dedicada a repasar su niñez.

Puedes ver el último tráiler de Better Call Saul bajo estas líneas. Las cinco temporadas previas de la serie están disponibles en Netflix.

