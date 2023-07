Anna Castillo estaba deseando hacer una comedia romántica cuando Netflix le envió el guion de Un cuento perfecto, adaptación de la novela de Elísabet Benavent, con Chloé Wallace en la dirección: “Después de Girasoles silvestres, Fácil y Nowhere, pedí al universo que me mandara una comedia romántica porque soy muy fan del género, soy muy de Julia Roberts, y como espectadora las agradezco muchísimo”.

Notting Hill es su favorita, aunque sus referentes para la serie que protagoniza con Álvaro Mel (La fortuna) y que llega a Netflix el 28 de julio fueron Cuando Harry encontró a Sally y Palm Springs.

El gigante del streaming amplía su universo Benavent tras Valeria y Fuimos canciones con una de sus obras más recientes. Castillo se mete en la piel de Margot, heredera de un imperio hotelero, y Mel interpreta a David, que subsiste con tres trabajos mientras duerme en el sofá de sus amigos.

'Un cuento perfecto' y el cliché del amor romántico

He aquí dos protagonistas que nada tienen que ver con los actores que les dan vida. “David es mucho más movido, yo soy más tranquilo, y eso me atrajo”, nos explica Mel, a lo que su compañera añade: “A mí nunca me ofrecen papeles de pija y me pareció divertido”.

Sus personajes se cruzan cuando están atravesando una ruptura y deciden ayudarse a recuperar a sus exparejas, pero, en el proceso, se van acercando más y más. Pese a lo que pueda parecer, la dupla promete que esta no es otra ficción que perpetúa los clichés tóxicos del amor romántico.

“La serie habla de que a veces idealizas la relación perfecta y, en realidad, el amor se encuentra donde no te lo esperas”, apunta Anna: “Es verdad que Margot y David empiezan intentando cambiarse el uno al otro para recuperar a sus ex, pero acaban abrazándose a sí mismos”.

'Un cuento perfecto' y el rodaje en Grecia

'Un cuento perfecto' Netflix

Una vez más, Madrid es testigo de un romance con el sello Benavent, pero le toca compartir protagonismo con Grecia, donde arrancó el rodaje de la serie a finales de octubre del año pasado. Álvaro Mel define aquella experiencia como “un campamento”, tres semanas en las que estrecharon lazos y disfrutaron de Santorini o Mykonos sin apenas turismo, pero en las que también vivieron las jornadas de trabajo más intensas.

“Eran días muy bonitos, pero también duros y larguísimos. Hacía frío y muchísimo viento, una cosa terrible”, cuenta el actor. “A veces empezábamos a las cinco de la mañana, parábamos al mediodía y luego nos tocaba atardecer. Teníamos muchos atardeceres. Era todo exterior...”, insiste Castillo.

Nadie dijo que rodar una comedia romántica fuera fácil. El equipo de Notting Hill sufrió a los paparazzi a la caza de Roberts y Grant, y el reparto de Cuando Harry encontró a Sally rodó 61 tomas de la escena de la llamada a cuatro. Anna y Álvaro ya tuvieron su particular odisea griega; ahora les queda enamorarnos en pantalla.

