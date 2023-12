Taylor Swift habla por primera vez de su relación con Travis Kelce

La elección por parte de la revista Time de Taylor Swift como Persona del Año ha tenido como consecuencia una larga entrevista a la artista, en la que ha repasado multitud de momentos y circunstancias de su carrera musical... Y de su vida privada. Porque es la primera vez que la cantante se ha sincerado sobre su relación con Travis Kelce.

La cantante de 33 años —su cumpleaños es la semana que viene— y el ala cerrada de los Kasas City Chiefs, de 34, han estado bajo el ojo público desde que ella asistiese a uno de sus partidos en el mes de septiembre. Sin embargo, Swift se ha encargado de explicar que toda su historia comenzó mucho antes.

La autora de éxitos como Anti-Hero o Shake it off ha explicado que era cierta la historia que se rumoreó el pasado julio de que Kelce había intentado infructuosamente darle su número de teléfono en uno de los conciertos de su The Eras Tour, un intento de ponerse en contacto que ella considera "adorable".

"Empezamos a salir justo después de eso. Así que pasamos una cantidad importante de tiempo sin que nadie lo supiera, de lo cual estoy muy agradecida porque pudimos de verdad conocernos el uno al otro", ha declarado Swift, dscartando la idea de que la pareja comenzó cuando ella fue a verle aun partido, en septiembre.

"Ya éramos pareja cuando fui a verlo a ese primer partido. Creo que hay quienes siguen pensando que esa fue nuestra primera cita. Nunca seríamos tan locos como para hacer eso en una primera cita", ha puntualizado Swift, quien recuerda que comenzaron cuando Travis habló sobre ella "en su podcast".

"Me parecía increíble que lo hiciera", ha afirmado la intérprete, así como que ahora no tienen reparos en presumir de su historia de amor, aunque sea mucho más difícil vivirla debido a las apariciones continuas de paparazzis y curiosos.

"Cuando se dice que una relación es pública significa que vas a ir a ver a la otra persona hacer lo que le gusta. Queremos estar presentes en la vida del otro. Siempre hay mucha más gente alrededor, pero no nos importa", ha continuado la artista milmillonaria.

"Lo contrario sería esforzarnos hasta el extremo para asegurarnos de que nadie nos vea. Y estamos demasiado orgullosos el uno del otro como para llegar a eso", ha declarado Swift, en lo que algunos han entendido como una pequeña pulla a su expareja, Joe Alwyn, con quien sí que prefería alejarse de los medios.