Hoy por hoy Taylor Swift está más que feliz con Travis Kelce. No por nada este mismo fin de semana acudió a verle de nuevo al estadio en el último partido del ala cerrada con su equipo, los Kansas City Chiefs. No parecía demasiado preocupada, de hecho, por las informaciones que habían salido al respecto de ella y de su anterior pareja, Joe Alwyn.

Sin embargo, su publicista de toda la vida, Tree Paine, sí ha salido públicamente para criticar los rumores que apuntaban a que la cantante milmillonaria se había casado en secreto con el actor poco antes de su ruptura, en una ceremonia que habría tenido lugar en entre los años 2020 y 2021.

La cuenta de cotilleos DeuxMoi había asegurado este fin de semana que la artista de 33 años y el intérprete británico, que se separaron de forma definitiva el pasado mes de abril, se habían dado el "Sí, quiero" en una boda íntima.

"“Ella sí que tuvo una ceremonia en 2020 ó 2021 en Reino Unido y más de una persona me la describió como un 'matrimonio'. Jamás se hizo oficial", decía el aviso anónimo, de los cuales se nutre exclusivamente dicha web de rumores.

"Ya basta con estas mentiras prediseñadas sobre Taylor por parte de DeuxMoi. Nunca hubo un ni matrimonio ni ceremonia de ninguna clase. Es una locura publicar eso. Y es hora de que seáis responsable del dolor y del trauma que causáis con publicaciones como estas", ha escrito Paine a través de su cuenta de X.

Respondía así a la noticia del portal, en cuya story la persona que lleva la cuenta aseguraba que "moriría en esa colina" por dicha información, la cual podían "poner en la lápida" cuando fallezca. "No tengo motivos para mentir. ¡Me importa una mierda lo que ella haga! ¡Lamento que no les haya contado esto en una canción, pero únicamente porque no cante sobre algo no significa que no sucediera!", agregaba.

Esto llega justo durante la polémica surgida por el lanzamiento de la canción You're Losing Me, que muchos fans consideran que Swift escribió sobre Alwyn.

Por su parte, DeuxMoi ha criticado la "elección de palabras" de la publicista antes de disculparse con el cantante. "Bueno, yo no gano dinero mintiendo... ¿Pueden los publicistas decir lo mismo?", afirmó la cuenta, a pesar de que DeuxMoi tiene un lucrativo contrato para un libro y un podcast denominado Deux U. "Aun así, le pido disculpas a Taylor", ha finalizado.