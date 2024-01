"Protect Taylor Swift". Esas han sido las palabras con las que cientos de miles de seguidores de la artista se han pronunciado en redes contra la que puede ser la nueva gran batalla de su ídolo. Porque la milmillonaria cantante, después de haberse enfrentado a su exmánager regrabando sus anteriores discos y haber llevado al Senado estadounidense el caso Ticketmaster, tiene un nuevo enemigo: la inteligencia artificial.

Todo ha dado comienzo tras unas imágenes explícitas y por supuesto falsas en las que la autora de éxitos como Anti-Hero o Shake it off aparece desnuda o vestida como animadora, en el vestuario o entre el público del estadio de los Kansas City Chiefs, donde juega su novio, Travis Kelce, haciendo poses obscenas, con pintadas en su cuerpo que incitan a la agresión sexual.

Estas imágenes pronográficas generadas por IA pronto se volvieron virales en redes sociales como X, Facebook o Instagram y en foros como Reddit, lo que, según explican desde el periódico Daily Mail, ha hecho que Swift esté "furiosa" e incluso considerando emprender acciones legales contra la web de pornografía deepfake que las aloja y promueve, Celeb Jihad.

La cantante ha sido solo el último objetivo de este sitio web, que infringe continuamente las leyes estatales sobre pornografía y supera una vez tras otra los cierres cibernéticos por seguridad. "Está decidiendo si tomará o no acciones legales, pero hay una cosa clara: estas imágenes falsas generadas por IA son abusivas, ofensivas, explotadoras y se realizan sin el consentimiento, autorización y conocimiento de Taylor", ha dicho una fuente cercana a ella.

"La cuenta de Twitter [sic] que las publicó ya no existe. Es escandaloso que una plataforma así incluso les haya permitido poder empezar [a expandirse]. Estas imágenes deben eliminarse de todos los lugares donde existan y nadie debe promoverlas. Su círculo de familiares y amigos está furioso, al igual que sus fans, obviamente. Es necesario cerrarle la puerta a todo esto y aprobar una legislación, promulgando leyes, para evitarlo", ha añadido.

Y aquí entra el "Protect Taylor Swift". Los y las swifties, probablemente, y a día de hoy, el fandom más poderoso del mundo, se han unido a la artista en su lucha contra el sitio web y contra quienes promueven este tipo de contenidos ilícitos, por lo que algunos creen que han cometido un error metiéndose con ella, porque, como dicen algunos usuarios, si alguien puede conseguir que se abra el debate estatal y jurídico sobre las regulaciones con respecto a la inteligencia artificial, esa es Taylor Swift.

"Si lo de Taylor Swift conlleva una fuerte regulación del arte del IA, voy a hacer cualquier cosa por ella. Me convertiría en un siervo en la nación que ella cree", dice un usuario. "Si es Taylor Swift quien finalmente inicia las regulaciones de IA, me vuelvo swiftie cien por cien", dice otro. "¿Cómo es que esto no es acoso sexual?", ha dicho otra usuario, así como muchos han mencionado a Elon Musk, dueño de X, para que regule de una vez por todas el uso de la IA en la red social.

"Voy a necesitar que toda la comunidad de swifties inicie sesión en Twitter, busque el término 'Taylor Swift AI', haga clic en la pestaña de medios y reporte cada fotografía pornográfica de Taylor generada por inteligencia artificial que puedan ver porque, joder, se acabó con esta tontería. Hazlo posible, Elon", ha escrito una usuaria.

Desde el Daily Mail, han compartido un análisis de la investigadora independiente Genevieve Oh —que en un primero momento compartió con The Associated Press—, según el cual en 2023 se publicaron más de 143.000 nuevos videos deepfake en Internet, una cifra que supera a todos los años anteriores juntos. Y esto se ve agravado porque desde las redes se vuelven a difundir estas imágenes sin consecuencias.

Además, esto ha hecho que se vuelva los ojos hacia el congresista demócrata Joe Morelle, quien presentó recientemente un proyecto de ley para prohibir dichos sitios web. "Está claro que la tecnología de la inteligencia artificial está avanzando más rápido que las barreras necesarias", ha afirmado el congresista de Nueva Jersey Tom Kean Jr., que copatrocina el proyecto de ley de Morelle.

"Así la víctima sea Taylor Swift o cualquier otra joven de nuestro país, debemos establecer salvaguardias para combatir esta alarmante tendencia. Mi proyecto de ley, AI Labeling Act, sería un paso adelante muy significativo", ha añadido. Por ahora, la pornografía deepfake no consensuada es ilegal en Texas, Minnesota, Nueva York, Virginia, Hawái y Georgia. En Illinois y California, las víctimas pueden demandar a sus creadores ante los tribunales por difamación.

Cabe recordar que la inmensa mayoría de las víctimas por las imágenes y vídeos deepfakes son mujeres y que la práctica totalidad del contenido creado con esta tecnología es de carácter sexual o pronográfico.