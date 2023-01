Los senadores estadounidenses, 'swifties': hacen multitud de referencias a Taylor Swift en el caso Ticketmaster

Jamás hay que subestimar a Taylor Swift. Ya lo hizo el representante Scooter Braun, que ahora observa cada día cómo pierde dinero por haberle hecho una jugarreta a la artista, y ahora lo está haciendo Ticketmaster, que se ha encontró primeramente con los fans de la cantante negándose a un acuerdo con ellos y con su caso sobre la mesa del Senado estadounidense... que está lleno de swifties.

Este martes daba comienzo el Comité Judicial del Senado para discutir el caso Ticketmaster, que afecta también a Live Nation, y que ahonda en la presunta estafa que lleva años cometiendo la compañía por todo el mundo con la preventa y la reventa de entradas para conciertos multitudinarios, pues al derivar de forma ilegal multitud de boletos directamente a la reventa una enorme cantidad de fans se quedaron sin sus pases.

Este caso, que estaría en contra de la Ley Antimonopolio de Estados Unidos, se puso de manifiesto de forma flagrante el pasado mes de noviembre cuando los fans podían empezar a adquirir sus tickets para The Eras Tour, la gira que está preparando Swift y que, en teoría, se convertirá en una de las mayores giras de la historia. De hecho, los swifties se han unido y quieren llevar a juicio a la empresa.

En Capitol Hill, el Senado ha demostrado que nunca es mal momento para hacerle un homenaje a la cantante de 33 años y durante las casi tres horas que duró la audiencia, varios senadores aprovecharon su turno para incluir referencias a las letras de Swift en sus intervenciones.

Los senadores Blumenthal y Lee fueron los que utilizaron las canciones más actuales. El primero no dudó en asegurar que "Ticketmaster debe mirarse en el espejo y decir 'Soy yo, yo soy el problema'" [I'm the problem, it's me, de la canción Anti-Hero], mientras que el segundo aseguró que "el karma es un pensamiento relajante, ¿no sientes envidia de que para ti no?" [Karma is a relaxing thought, aren't you envious for you it's not?, de la canción Karma], ambas de su último álbum, Midnights.

Pero no fue la única referencia que hizo Lee, quien se erigió como el mayor seguidor de la artista y homenajeó igualmente la canción Blank Space, afirmando limitar la venta de entradas, como propone Ticketmaster, es "una pesadilla revestida de sueño" [nightmare dressed like a daydream] y, en su declaración inicial, el tema You belong to me.

Senators making Taylor Swift references at the Ticketmaster hearing. pic.twitter.com/e8mBZUrmSe — Pop Crave (@PopCrave) January 24, 2023

En dicha declaración se refería a la senadora Amy Klobuchar, que junto a él son quienes están a la cabeza de la Subcomisión de Política de Competencia, Defensa Antimonopolio y Derechos del Consumidor al afirmar que "ella es la capitana de las cheerleaders y él solo está en las gradas" [She's Cheer Captain, and I'm on the bleachers].

Y finalmente la propia Klobuchar remarcó que a pesar de que esto haya salido ahora a la luz, era un tema del que ya cualquiera lo sabía "todo demasiado bien", en refencia a la importantísima canción eneste nuevo renacer de la cantante, All Too Well.