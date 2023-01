Taylor Swift aparece por sorpresa en un concierto de The 1975 y canta por primera vez 'Anti-Hero'

Hasta ahora, Taylor Swift no había cantado ninguna canción en directo de su último disco, uno de sus más loados y premiados trabajos, que además ha batido varios récords en la industria musical, Midnights. Pero eso ha cambiado finalmente.

Y no es que haya empezado su próxima gira, The Eras Tour -de hecho, se rumorea que antes lanzará la nueva versión de otro de sus álbumes antiguos, Speak now-, sino que lo ha hecho de forma sorpresiva durante un concierto del grupo The 1975.

En un espectáculo que ha ofrecido en el O2 Arena de Londres la banda, amiga de la artista desde hace varios años, ha aparecido repentinamente la cantautora de 33 años enfundada en un espectacular vestido de efecto espejo y ha cantado uno de los singles más aclamados por los fans de su último disco, Anti-Hero, siendo la presentación en vivo no solo de la misma, sino de todo el álbum.

Asimismo, Taylor Swift no ha desaprovechado la oportunidad de hacer un cover de una de los temas más famosos del grupo, versionando The City, canción de 2013 de su ópera prima, un debut que tenía por título el mismo nombre de la banda capitaneada por Matthew Healy.

Este, que precisamente se hacía viral recientemente por chuparle el dedo a una fan en un momento dado de uno de sus shows, se negó en este sin embargo a besar a nadie de los presentes por, en sus propias palabras, estar Taylor Swift presente. "No voy a besar a nadie enfrente de Taylor Swift. ¿Delante de la reina? Mostrad un poco de respeto", bromeó con el público.

Matty Healy sucked a fan’s thumb at a recent The 1975 show. pic.twitter.com/13oKyZ4JeU — Pop Crave (@PopCrave) January 9, 2023

Recientemente se supo, por boca del propio Healy, que The 1975 había colaborado en algunos temas para Midnights, pero que finalmente dichas canciones no pasaron el corte final.

Ante la molestia y abucheos que recibió de quienes presenciaban el programa (KROQ's Klein/Ally Show), el vocalista respondió: "No es así como funcionan las cosas. [Quedarse fuera] Fue por razones que no han de ser criticadas. Ella es increíble".