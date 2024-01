Detienen al acosador de Taylor Swift por tercera vez en cinco días

Desde que el sábado 20 de enero fuese arrestado por intentar entrar en la casa de Taylor Swift de Nueva York, David Crowe, el mayor acosador de la artista, ha sido detenido dos veces más en apenas cinco días, por lo que ya muchos fans se preguntan si no habría que tomar otras medidas contra él.

Está claro que no entiende que lo que hace es ilegal, puesto que apenas un par de horas después de estar ante la corte por su anterior arresto, también por estar molestando y hostigando el vecindario en el que vive la cantante de 34 años, Crowe había vuelto al mismo barrio, lo que condujo a que fuese nuevamente arrestado.

En un vídeo obtenido por el portal de noticias TMZ se puede ver a David fumándose un cigarrillo este miércoles alrededor de las 14.00 h en la puerta de un McDonald's que está solo a un par de cuadras de la casa de Swift en Tribeca. Además, los testigos han asegurado que acabó por caminar hasta la vivienda y que en ese momento los vecinos llamaron al teléfono de emergencias para denunciarlo de nuevo.

La policía llegó inmediatamente y arrestó a Crowe, en este caso, por un cargo de desacato, ya que esa misma mañana se acababa de emitir contra él una orden de alejamiento durante la lectura que le habían hecho de sus anteriores cargos: dos por acoso y otros dos por acechar el edificio en el que vive Swift.

Así, Crowe ha sido arrestado ya tres veces cerca o intentando colarse en la casa de la autora de éxitos como All too well o Cardigan: la primera vez fue el sábado y la segunda el lunes por la noche. Según fuentes policiales, en el arresto de este miércoles Crowe le explicó a los agentes que era de Seattle (lo cual es cierto) y que iba de camino a tomar un vuelo a su casa, si bien la policía no encontró evidencia alguna de ese viaje.

Asimismo, los agentes han explicado al citado medio que Crowe es "consciente de lo que está haciendo y es premeditado". "Está obsesionado con ella y no puede mantenerse lejos de donde ella vive. Estamos haciendo todo lo posible para protegerla", ha añadido.

Además de los vecinos, ahora son también los fans quienes están preocupados por su artista fvorita, dado que saben que Taylor está de regreso en Nueva York, ya que este martes pasado salió de fiesta con Brittany Mahomes y Cara Delevingne.