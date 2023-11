Los fans estaban esperando ese momento en el que, por primera vez de manera pública, Taylor Swift y Travis Kelce sellasen su relación con un beso. Pero este nunca llegó en los momentos en los que fueron vistos juntos en la parte norteamericana de The Eras Tour, sino que ha tenido que esperar a que salieran de Estados Unidos rumbo a Argentina.

Aún así, no fue tras el primero de los conciertos que la cantautora de 33 años dio en Buenos Aires, sino tras el segundo que ofreció —hubiese sido el tercero si la lluvia no hubiese suspendido el segundo—, cuando Taylor corrió una vez acabado a las tramoyas del stage para reunirse con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, un momento que grabó una swiftie desde una posición privilegiada.

Quizá porque aunque estaba grabando el encuentro de la pareja no sabía que se iban a dar un largo beso, el primero de forma pública. Travis Kelce estaba esperando aun así a su pareja detrás del escenario del Estadio Monumental una vez que había concluido el espectáculo, que tuvo una duración de tres horas.

La pareja, que ya había sido vista cenando en un famoso local bonaerense un día antes, se fundió sin embargo en un abrazo seguido de un sentido beso —toda vez que Taylor fue corriendo hasta él— ante los gritos de los fans, y permanecieron así unos segundos antes de alejarse aún agarrados hacia los camerinos.

Kelce acababa de ver el concierto junto al padre de la artista, Scott, en una carpa VIP en la que también se encontraba la telonera de la gira, Sabrina Carpenter, y Chris Olsen, el famoso tiktoker que se codea con las grandes estrellas.

Además, hay que destacar que, según muchos de los presentes, Taylor Swift no paraba de dirigir su mirada hacia donde estaba Travis, si bien hubo un momento clave, ya que la artista no dudó en cambiar parte de la letra de la canción Karma, la última de la noche, lo que provocó la sorpresa y la alegría de Kelce.

En lugar de decir "Karma is the guy on the screen, coming straight home to me" ["El karma es ese hombre de la pantalla, dirigiéndose hacia mi casa"], Taylor cantó "Karma is the guy on the Chiefs". Es decir, "el karma es ese hombre de los Chiefs", el equipo de Travis.