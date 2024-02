Quizá no sea la persona más imparcial del mundo, habida cuenta de que es su pareja, pero ello no quita que esté más que entusiasmado con su nuevo trabajo: Travis Kelce ya ha escuchado el próximo álbum de Taylor Swift y su reacción ha sido la esperada por los fans de la cantante, afirmando que es "increíble".

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, que se está preparando para la Super Bowl de este próximo domingo, en la que su equipo se enfrentará a los San Francisco 49ers, fue el encargado de dar una rueda de prensa previa al partido y los medios aprovecharon para preguntarle por el anuncio que había hecho Swift poco antes durante la gala de los Grammy: The Tortured Poets Department, su undécimo disco, que verá la luz el 19 de abril.

"He escuchado una parte de él [el álbum], sí", contestó Kelce, añadiendo a continuación que cree que es "increíble". Asimismo, ha dado una frase que ha encantado a los y las swifties. "No puedo esperar a que ella haga temblar el mundo cuando finalmente salga a la luz", ha dicho la estrella de la NFL, que acto seguido ha matizado que no puede decir nada más y que dejará que sea ella quien se encargue del asunto.

Recientemente, Kelce también habló sobre la hazaña de la artista en los citados premios, donde hizó historia al conseguir su cuarto galardón a mejor álbum del año. "Está reescribiendo los libros de historia", afirmó el deportista, que añadió: "Le dije que ahora yo tendría que cumplir con mi parte del trato y volver a casa con el trofeo también".

Asimismo, Taylor ha dado a conocer la lista de canciones que compondrán este último trabajo, en el que hay dos colaboraciones: la primera canción, Fortnight ("Quincena"), con Post Malone, y la octava, Florida!!!, con Florence + The Machine.

El resto son la homónima The Tortured Poets Department ("La oficina de poetas torturados"), My Boy Only Breaks His Favorite Toys ("Mi chico solo rompe sus juguetes favoritos"), Down Bad ("Rebajarse"), So Long, London ("Hasta pronto, Londres"), But Daddy I Love Him ("Pero papá, le quiero"), Fresh Out the Slammer ("Recién salida de la cárcel"), Guilty as Sin? ("¿Culpable como pecar?"), What’s Afraid of Little Old Me? ("¿Qué da miedo de mi yo de pequeña?"), I Can Fix Him (No Really I Can) ("Le puedo hacer cambiar —No, de verdad que puedo—"), la intraducible loml, I Can Do It With a Broken Heart ("Lo puedo hacer con el corazón roto"), The Smallest Man Who Ever Lived ("El hombre más pequeño que jamás ha existido"), The Alchemy ("La alquimia"), Clara Bow ("Clara Arco") y un bonus track titulado The Manuscipt ("El manuscrito").