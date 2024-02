Muere el cantante country Toby Keith a los 62 años de edad

El cantante country Toby Keith, quien era una figura consagrada de este estilo musical, siendo sobre todo apreciado por sus seguidores estadounidesnses, que le convirtieron en un superventas del género, ha fallecido a comienzos de esta semana a los 62 años de edad, tal y como ha dado a conocer su página web oficial.

Keith, que sufría un cáncer de estómago, ha muerto "en paz y rodeado por su familia", según se lee en el comunicado. El músico, que llegó a ser condecorado con la Medalla Nacional de las Artes del país norteamericano, fue diagnosticado de su enfermedad hace algo más de dos años.

"Vivió su lucha con elegancia y valor. Por favor respeten la privacidad de su familia en este momento", terminaba el comuniado. En junio de 2022, en una publicación de Instagram, daba a conocer la noticia de su cáncer: "El otoño pasado me diagnosticaron cáncer de estómago. He pasado los últimos seis meses recibiendo quimioterapia, radioterapia y cirugía. Hasta ahora, todo ha ido bien. Ahora necesito tiempo para respirar, recuperarme y relajarme", dijo.

Keith, que nació en la ciudad de Clinton, en Oklahoma, en julio de 1961, publicó 19 álbumes de estudio, siendo el último de ellos, Drinks After Work, de 2013. Cinco de estos discos llegaron a alcanzar el número 1 en la lista de este género musical en EEUU.

Aunque conoció el éxito gracias a la salida al mercado de su primer sencillo, Should've Been a Cowboy, en 1993, convertido en uno de los grandes éxitos —fue la canción country más emitida por radio de la década— no dejó detrabajar y sacó otros conocidos temas como Courtesy of the Red, White, & Blue (The Angry American), una polémica canción post 11-S, Beer for My Horses, un dueto con Willie Nelson, He Ain't Worth Missin o As Good as I Once Was.

Keith estaba casado desde 1984 con Tricia Lucus, a quien había conocido tres años antes en un bar poco después de graduarse mientras comenzaba su carrera en diferentes bolos de una noche. Tuvieron dos hijos juntos: Krystal en 1985 y Stelen en 1997. Además, Tricia tenía otra hija de una relación anterior, Shelley Covel Rowland, que Keith adoptó.