El PP llama "hipócrita" al Gobierno por criticar a Otxandiano y avisa que "nadie se cree" que el PSE no vaya a pactar con Bildu

El PP considera "hipócrita" que el Gobierno se lance ahora a criticar al candidato de Bildu en el País Vasco, Pello Otxandiano, por no llamar terrorista a ETA y sigue viendo posible un nuevo pacto postelectoral entre PSE —el PSOE en Euskadi— y los abertzales. El número tres de Alberto Núñez Feijóo ha puesto en duda al candidato socialista a las elecciones del próximo domingo, quien se ha comprometido a que Bildu no gobierne en el País Vasco. "Lo que dice [Eneko Andueza] no se lo cree nadie porque el PSOE pactó con Bildu" en Pamplona, ha recordado Elías Bendodo.

De este modo, el PP ha reaccionado tanto a Bildu, que se ha negado a a calificar a ETA de banda terrorista, como al PSE, que vuelve a comprometerse en campaña electoral a no pactar con esta formación política. "Lo que ha dicho Bildu no debe sorprender a nadie", ha apuntado Elías Bendodo tras subrayar que para el PP "es el heredero de ETA" pese a que Bildu diga que aquella banda terrorista solo fue "un grupo armado".

El lunes, el candidato de Bildu evitó calificar de banda terrorista a ETA y aseveró que "fue un grupo armado que puede tener diversas consideraciones". A la mañana siguiente, el candidato socialista a la Lehendakaritza reaccionó de forma contundente: "No puedo permitir que esa gente gobierne y mucho menos gracias a nosotros". No obstante, obvió que el PSOE ya pactó con Bildu la Alcaldía de Pamplona.

Los populares responsabilizan al PSOE de Pedro Sánchez de haber "blanqueado" a Bildu estos últimos años. También recuerdan que Andueza es "el hombre de Sánchez" en País Vasco por lo que le meten en el mismo saco. "El PSOE de Euskadi es el mismo PSOE que el de aquí [Madrid]", ha añadido Bendodo tras pedir a los socialistas que "no intenten ocultar la realidad".

Por ello, en Génova tachan de "hipócrita" al Gobierno por criticar ahora a Bildu tras "blanquearlo" con sus pactos. "Sánchez tiene como socio preferente a Bildu, un partido cuyo candidato a lehendakari se niega a llamar a ETA grupo terrorista. Es una traición a la memoria de todos los españoles que no se puede tolerar. Por eso, el Gobierno hace gala de una hipocresía tremenda al criticar, en plena campaña de las elecciones del País Vasco y desde la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que el candidato de Bildu sigue sin condenar el terrorismo de ETA".

"Que Bildu no condena el terrorismo y que no considera que ETA fue una banda terrorista no sorprende a ningún español, lo que sorprende es que el PSOE se apoye en sus votos para mantenerse en el poder", ha subrayado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en un acto este martes en Álava. En su opinión, las palabras de Otxandiano son "lo mismo que llevan diciendo todos los candidatos de Bildu desde siempre, la diferencia es que ahora son" los socios del PSOE.

En este sentido, Feijóo ha reivindicado la papeleta de su partido como la única alternativa: "Hay tres formas de votar a Bildu: una directa, votando a Bildu; otra encubierta, votando al PSOE de Sánchez; y otra en diferido, votando al PNV". De este modo, fuentes del PP insisten en que "si el PSOE quiere ser creíble, debería seguir el ejemplo del PP y poner un cordón sanitario contra Bildu y dejarse de proclamas en campaña que luego incumple. Si Sánchez necesita pactar con los de Otegi, lo hará. Su palabra está absolutamente devaluada".