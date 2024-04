Pello Otxandiano (Bildu) se niega a calificar a ETA de banda terrorista y afirma que fue "un grupo armado"

"No puedo permitir que esa gente gobierne y mucho menos gracias a nosotros". Así de contundente se ha mostrado este martes el candidato del Partido Socialista de Euskadi (PSE) a la Lehendakaritza, Eneko Andueza, después de que Pello Otxandiano (Bildu) evitase calificar este lunes a ETA de banda terrorista en una entrevista concedida a Hora 25, de la Cadena Ser.

Y es que cuando el candidato abertzale a gobernar el País Vasco fue preguntado sobre si consideraba que ETA fue una banda terrorista, este señaló que "fue un grupo armado que puede tener diversas consideraciones".

"Pero no creo que esa sea la cuestión. Evidentemente hay diferentes puntos de vista de lo que han supuesto los GAL, la tortura por parte de los cuerpos policiales... Yo creo que hay un consenso fundamental en la sociedad vasca después de 15 años de la desaparición de ETA, que es que ese ciclo lo hemos dejado atrás y que afortunadamente ETA ya no existe", señaló Otxandiano.

Pello Otxandiano, sobre ETA: "La cuestión principal es diagnosticar en términos políticos como se superan los conflictos políticos. Creo que en este país hemos avanzado muchísimo". pic.twitter.com/7lrXIaFJXw — Hora 25 (@Hora25) April 15, 2024

Ante la insistencia del presentador de Hora 25, Aimar Bretos, quien juzgó "fundamental" que Bildu se pronunciase sobre si ETA fue o no una banda terrorista, Otxandiano incidió en que "esa no es la cuestión" y se preguntó: "¿Pero qué es terrorismo hoy en día? ¿Lo que está haciendo Israel con Palestina es terrorismo? Podemos discutir sobre las diversas consideraciones de lo que es o no terrorismo, pero me parece que la cuestión principal es diagnosticar en términos políticos cómo se superan los conflictos políticos".

"Es un absoluto cobarde"

Las palabras de Otxandiano son para el candidato socialista Eneko Andueza una demostración de que el candidato de Bildu "es un absoluto cobarde". "Yo sé muy bien dónde estaba el señor Otxandiano cuando yo tenía que ir escoltado", ha apostillado en una entrevista concedida a Hoy por hoy. De esta manera, el socialista vasco se ha erigido en "la única posibilidad de que esta gente no llegue al Gobierno" de la comunidad autónoma.

Lo cierto es que todo parece indicar que el PSE se convertirá en la llave para formar el Ejecutivo vasco después de las elecciones de este domingo. Según la última encuesta de DYM para 20minutos, Bildu ganaría los comicios con más votos, pero el mismo número de escaños (28-29), que el PNV.

No obstante, los 9 o 10 asientos que obtendría el partido liderado por Andueza harían posible una reedición del actual Gobierno autonómico, compuesto por nacionalistas y socialistas, y, aunque por los pelos, de la mayoría absoluta que hoy ostentan.

Mucho se ha hablado en la última semana de las intenciones del PSOE de cara al escenario postelectoral en el País Vasco, especialmente tras el precedente de la Alcaldía de Pamplona, que en diciembre entregó a Bildu tras apoyar una moción de censura de los abertzale que echó a Cristina Ibarrola, de UPN, del cargo.

Aunque la dirección nacional no se ha pronunciado de manera directa sobre qué hará el PSE tras los comicios de este domingo (el presidente Pedro Sánchez se limitó a decir este lunes que el partido "aspira a ganar las elecciones"), el propio Eneko Andueza sí ha manifestado en más de una ocasión que "en ningún caso" va a apoyar un Gobierno en el que esté Bildu.

Sus declaraciones de este martes son las últimas de una lista de la que se extrae que, de necesitarlos, sus votos volverían a ir dirigidos a investir al candidato del PNV, en este caso Imanol Pradales.