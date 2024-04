Voto en blanco, nulo, abstención... ¿en qué se diferencia cada uno y a quién beneficia en las elecciones vascas 2024?

Los colegios electorales de País Vasco se preparan para abrir sus puertas este domingo, 21 de abril, con motivo de las elecciones autonómicas de 2024. Cerca de dos millones de personas están llamadas a las urnas para elegir a los nuevos miembros del Parlamento vasco y al que será el lehendakari en la próxima legislatura. Muchos ciudadanos han solicitado el voto por correo y ya han ejercido su derecho. Otros depositarán sus papeletas este domingo en la mesa asignada.

Las puertas de los colegios abrirán a partir de las nueve de la mañana de la jornada electoral y cerrarán a las 20.00 horas, cuando se procederá al escrutinio y al recuento de votos. Este proceso es fundamental, ya que los miembros de la mesa deben tener en cuenta desde los votos válidos hasta los sobres en blanco, los nulos o los casos de abstención. Muchos votantes no saben que cada uno de ellos tienen un significado y, en ocasiones, puede ser determinantes en el resultado final.

Las diferencias entre voto en blanco y voto nulo

Las personas que acudan este domingo a un colegio electoral tienen que tener en cuenta que pueden hacer tres acciones: meter la papeleta del partido preferido, votar en blanco o votar nulo. Las dos primeras son vinculantes y pueden favorecer o perjudicar a algunas formaciones. El voto en blanco consiste en no introducir nada dentro del sobre. Este, tal y como marca la Ley Electoral, se suma en el recuento final y puede llegar a influir en el reparto de escaños.

La fórmula para la asignación de escaños en un proceso electoral se rige por la conocida Ley D´Hondt. Esta normativa explica que para que una formación pueda tener representación debe superar el 3% de los votos válidos en las elecciones. Basándose en esa premisa, cuantos más sobres vacíos se depositen en las urnas, más votos van a necesitar los partidos más pequeños para lograr ese porcentaje mínimo exigido.

Por su parte, el voto nulo no se contabiliza y queda invalidado. Se consideran nulos aquellos que están rotos o se han introducido otros elementos dentro del sobre —más allá de la papeleta—. También se consideran nulos los que votos introducidos en sobres no oficinales, las papeletas sin sobre en la urna o si se ha colocado más de una papeleta dentro del sobre de distintos partidos. Sin embargo, si dentro del sobre hay más de una de la misma formación, el voto será válido.

¿Cómo afecta la abstención?

Los resultados de las elecciones no se ven afectados por las abstenciones. Si un ciudadano vasco este domingo no emite ningún voto porque no introduce ninguna papeleta en las urnas ni acude a votar al colegio electoral durante la jornada, no provocará ningún efecto o cambio en el reparto de escaños.