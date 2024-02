El PP de la era post-Feijóo se enfrenta este domingo a las urnas con la previsión de revalidar su mayoría absoluta, aunque por la mínima. Los populares gallegos, liderados por Alfonso Rueda, según la última encuesta DYM, retendrían el Gobierno en Galicia mientras el BNG se asentaría como segunda fuerza a costa del PSOE. Desde 1989, el Partido Popular ha tenido mayoría absoluta en todas las elecciones gallegas, con excepción del año 2005, cuando se quedaron a tan solo un escaño de revalidarla. Ahora, todo apunta a que volverán a ganar los comicios. La duda radica en si lograrán una mayoría suficiente para poder gobernar.

"Lo que las encuestas dicen con claridad es que el PP volverá a ser la fuerza más votada, BNG la segunda y PSdeG la tercera", dice Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de ATREVIA. Pero hay matices. Según el experto, "la mayoría absoluta de los populares puede peligrar en función de la participación y de si Sumar entra o no" en el Parlamento. Para Mostaza, lo normal es que el PP revalide la victoria pero podría ser "con menos escaños" de los 42 que atesoró en las urnas de 2020 y que sumaban nueve más que la suma BNG (19) y PSOE (14).

En este sentido, A Coruña y Pontevedra juegan un papel fundamental, ya que son las provincias que más votos aglutinan y donde "Sumar podría arañar votos". Según los datos del INE, A Coruña, por ejemplo, suma casi 1,1 millones de electores, el 40% de Galicia, y reparte 25 de los 75 escaños en juego. Pontevedra, por su parte, ronda los 900.000 electores. Entre las dos hacen prácticamente el total de la comunidad.

Y en el epicentro de ambas está Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz y con Marta Lois como candidata. Para Mostaza, estos dos territorios son importantes para las posibilidades de esta formación de entrar en el Parlamento gallego. "Si hay una participación alta es posible que Sumar entre en una, otra o las dos y eso cambia un poco el escenario", dice.

Ourense y Lugo aglutinan por su parte menos votos, pero ambas provincias también podrían ser determinantes. En Ourense, donde hay 346.884 electores, Democracia Ourensana podría tener la llave de la gobernabilidad de la mano de su candidato, el alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el partido regionalista podría conseguir un escaño. Y dado el ajustado resultado que se prevé para el domingo, según la mayoría de las encuestsa, ese escaño podría ser determinante para que el PP llegue a conformar una mayoría. “El diablo es malísimo, pero yo pactaré con el diablo si con ello consigo el cielo para Ourense”, ha llegado a manifestar Jácome.

En la provincia de Lugo, con tan solo 338.000 electores, aproximadamente un 12,5% del censo, el PP consiguió más de la mitad de los votos en las elecciones de 2020, llegando así a su noveno diputado. Algo que en esta ocasión será difícil de repetir.

Evolución histórica del voto en las elecciones gallegas. Carlos Gámez

"Hoy en día, conseguir mayorías absolutas es muy complicado, cada vez se representan más voces y el tener una voz dominante es más difícil", señala, por su parte, Víctor Renobell, director del grado de Ciencias Políticas en la UNIR y doctor en Sociología. Para el sociólogo, "en la política contemporánea cada vez están más representadas las minorías" y esto hará que el PP tenga más difícil una victoria total.

"Galicia siempre ha sido un feudo del PP porque ha tenido un Gobierno fuerte. Además, siempre ha estado aislada un poco de España, incluso de la más profunda, y eso ha provocado que haya sido fácil mantener un liderazgo durante muchos años, incluso con una misma persona", explica Renobell, que además desgrana que "ahora coincide en que se ha ido ese líder de siempre y que el propio partido que representaba ya no tiene tanta presencia como podía tener antes".

"Todo el voto de centro a derecha"

Para Mostaza, por su parte, "el PP siempre gana porque es el partido que aglutina todo el voto del centro hasta la derecha en Galicia". En su opinión, "los populares concentran el voto nacionalista conservador". En este sentido, el experto pone de manifiesto que "la mayoría de votantes del PP en Galicia son gallegoparlantes" y que al no tener esos votos divididos con otros partidos les hacen ser fuertes. "Tiene una fortaleza grande para conseguir votos de caladeros electorales muy amplios", agrega.

Algo que no sucede con la izquierda, que se reparte, en mayoría, los votos entre BNG y PSdeG, ahora también entre Sumar y Podemos. "El papel que juegan Podemos y Sumar no parece que sea significativo en Galicia", afirma Renobell. "Las propias leyes electorales hacen que los partidos más mayoritarios tengan más representación y la ruptura que ha habido en Podemos va a hacer que cueste mucho reagrupar votos como en otras elecciones", reconoce.

De ahí que Renobell crea que la presencia del PP seguirá siendo fuerte pese a no conseguir la mayoría absoluta. "Galicia es de un lado más conservador, esto implica que no le gustan muchos los cambios, prefieren lo malo conocido que lo bueno por conocer", comenta. "La mayor baza del PP es haber estado tantos años ahí desde el punto de vista interno, donde no entran los escándalos que ha habido en los Gobierno centrales, que allí no han tenido tanta repercusión", añade.

Entender a la población, que se les diferencia del resto de España y comprender sus necesidades son algunos de los puntos fuertes de los populares en Galicia. Para Mostaza, el "gran éxito del PP de Fraga está en la fractura izquierda-derecha y la fractura nacionalista. El PP gallego es, con matices, el partido nacionalista gallego".

"Un delfín que tiene que legitimarse"

En cuanto a Alfonso Rueda, heredero de Feijóo tras su marcha a la política nacional, según Mostaza "tiene el problema de que es un delfín, de que le han puesto ahí y de que tiene que legitimarse". El politólogo cree que aún "no tiene el tirón de Feijóo" pero "es un tipo preparado, que conoce bien los temas".

En este sentido, Renobell cree que "es un buen candidato, tiene presencia y es conocido en Galicia", aunque apunta a que "el cambio sobrevenido que ha hecho el PP, necesitando a Feijóo en Madrid de manera casi urgente, normalmente esto se hace con una transición más a corto plazo". Pese a esto, el sociólogo cree que Rueda "cumple las expectativas" y que si baja en votos con respecto al actual líder nacional del PP, será porque "Feijóo es un referente".

Más allá del candidato y de la herencia, Mostaza tiene claro que lo que podría truncar los planes de los populares de renovar su feudo sería si "han nacionalizado mucho la campaña", ya que cree que centrarse en "la gestión de la Xunta, más allá de Sánchez y la amnistía" es lo más importante.

Aunque parece que esto no se está cumpliendo del todo. La amnistía y las supuestas de reuniones con Junts y ERC han centrado los mítines de los últimos días. El presidente del PP acusaba el pasado lunes al Gobierno de "embarrar la campaña electoral" del 18F. "Lo hacen siempre que elecciones", sentenció.