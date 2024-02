Alfonso Rueda: "Sánchez ya ni disimula que está en manos del independentismo catalán"

Alfonso Rueda acaba de salir del primer gran mitin de su campaña. A pocos metros de la plaza de toros de Pontevedra, el presidente y candidato a revalidar la Xunta atiende a 20minutos. Llega contento tras el apoyo que acaba de recibir en la plaza talismán del PP. Rueda [Pontevedra, 1968] maneja encuestas favorables, pero no baja la guardia. Confía en que la crisis de los pellets y la amnistía se vuelvan en contra de la izquierda. Y pide también el apoyo del voto migrante. "Me ayudaría que la Galicia exterior vote como sé que lo hará la de aquí". Y es que si no logra la absoluta, dice, los gallegos tendrán "una sucursal 'b' del independentismo que chantajea al Gobierno de España".

Alberto Núñez Feijóo ha iniciado la campaña de las gallegas en clave nacional. ¿Le beneficia a su candidatura?Esta es una campaña para decidir el futuro de Galicia. Pero es verdad que están pasando muchas cosas en España que afectan a Galicia. Por lo tanto, que lo recuerde Feijóo no me parece nada mal.

¿Cree que la amnistía movilizará votos en Galicia?Sí. Cuando hicimos las manifestaciones aquí en noviembre, hubo muchísima gente. Además, los gallegos percibimos la amnistía como un quebrantamiento de la igualdad jurídica, que llevará a una quiebra de la igualdad territorial y económica. Habrá territorios a los que les den más dinero que a otros. Todo eso la gente lo está viendo y claro que va a influir.

¿En qué situación cree que ha quedado el Gobierno después del varapalo parlamentario de la semana pasada con la amnistía?Ahora ya el rey va desnudo y todo el mundo se da cuenta de que Sánchez está absolutamente en manos del independentismo catalán y que ya no se molesta ni en disimularlo.

¿Teme un auge del nacionalismo gallego en estas elecciones, visto el panorama nacional?Una de las razones por las que me presento es para evitarlo. Si nosotros no tenemos mayoría absoluta, habría una sucursal del independentismo que chantajea al Gobierno de España con la complicidad del PSOE. O seguimos gobernando nosotros o lo que pasa en Cataluña o en el País Vasco puede ocurrir en Galicia.

Usted pide el traspaso de competencias. ¿Qué le exige al Gobierno?Esta obsesión que tiene el nacionalismo en Galicia de que nos tienen que dar todo lo posible no es inteligente. Hay que priorizar. Hemos pedido que nos traspasen la autopista AP 9, la que cruza desde Tui en la frontera con Portugal hasta arriba hasta Ferrol y no nos la dan. Sería fundamental que nos dejen gestionar nuestro litoral.

¿Le interesa que le traspasen inmigración?En absoluto. Hay una serie de competencias que, si se traspasan, pierde sentido que seamos una nación. Tampoco me interesa que la tenga Cataluña. ¿Los inmigrantes que ellos no admitan nos los van a mandar aquí? Ni de broma.

No estuvo en la ‘mini cumbre’ de Fitur. ¿Comparte la estrategia común de cuatro comunidades para exigir un fondo de nivelación anual de unos 3.000 millones?Nos tenemos que sentar todos. Andalucía me dirá que lo que quiere es financiación por habitante y yo le diré que lo que quiero es financiación por dispersión de la población y por edad. Y al final los dos tendremos que ceder un poco y llegaremos a un acuerdo. Ese es el secreto. Sí entiendo que las comunidades, si nadie se decide a sentarnos a todas, empecemos a actuar en camarillas.

Alfonso Rueda Presidente de Galicia y candidato del PP a las elecciones del 18-F Alfonso Rueda [Pontevedra, 1968] se licenció en Derecho y después opositó para ser funcionario de Administración local. Tras ocupar varios cargos dentro del PP, pasó a ser el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta en la etapa de Alberto Núñez Feijóo [2009 a 2022]. Desde su marcha es el presidente de la Xunta y candidato a revalidarla.

¿Qué más pueden hacer los barones populares si Sánchez sigue sin convocarles?Me niego a que para que el presidente cumpla con su obligación de reunir a los presidentes de comunidades autónomas haya que denunciarlo ante el Tribunal Supremo.

¿Está entre los planes del PP?No lo hemos hablado, pero si es el remedio que nos deja… Ahora, me parecería tristísimo y un disparate de país. Solo tiene que cumplir con una ley que dice que tiene que sentarse con las comunidades autónomas.

La crisis de los pellets, ¿cree que influirá en el voto?Sí, pero al contrario de lo que los socialistas pensaban. Probablemente mucha gente se ha dado cuenta de a qué juega la izquierda en Galicia: cómo intentó manipular la situación, compararla con el Prestige y llegar hasta las elecciones con este tema. Probablemente, se les vuelva en contra.

Más allá de la disputa política, ¿por qué parece que las distintas administraciones no colaboran ni siquiera en asuntos de interés general?Soy consciente de esa sensación, pero no me siento culpable en absoluto. El Gobierno portugués avisa al español de que se ha caído un contenedor que puede contener material contaminante y a nosotros no se nos dice hasta casi un mes después. Qué fácil hubiera sido que nos avisaran y coordinarnos. No ha habido colaboración porque una administración ha querido utilizarlo políticamente porque había cerca unas elecciones. Otros episodios de contaminación los hemos resuelto sin ningún problema.

Cataluña está en situación de emergencia por la sequía. A priori, Galicia parece que no va a tener este problema a corto plazo, pero ¿qué cree que ha fallado para llegar a esta situación?Lo primero que tenemos que hacer las administraciones es darnos cuenta de que el agua es finita, a la población le falta todavía mucha concienciación. Y segundo, hacer sistemas de abastecimiento, no de embalse. En Galicia casi nunca hay problemas de agua, pero hace tres años estuvimos a punto de tenerlo. E invertimos en prevenirlos. Entonces, auditamos los sistemas de canalización y nos vimos que había muchísimos sitios donde se perdía casi la mitad en las tuberías. Por lo tanto, hay que invertir. No sé si Cataluña ha hecho bien los deberes.

¿Qué puede hacer Galicia para ayudar a los agricultores y a los ganaderos?Primero, pedirle al Gobierno que se ponga firme con Francia. No pueden ser otra vez esas imágenes de asalto de camiones. Y segundo, imponer unos sistemas de producción derivados de una transición energética muy acelerada no nos hace competitivos. El conflicto surge cuando permitimos que desde fuera nos invadan con productos en los que todos esos criterios dan igual. No discuto la transición energética que plantea el Gobierno, pero creo que están mal formulados los plazos y la manera de hacerlo

"Ahora mismo, la alternativa al Partido Popular es una izquierda de hasta cuatro partidos"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a dos semanas de la cita con las urnas. David Cabezón

Se presenta bajo el lema la Galicia que funciona. ¿Por qué los gallegos deben elegir la continuidad y no el cambio que vende BNG?Si creen que las cosas funcionan, y lo han dicho ya cuatro veces desde 2009, no tiene sentido el cambio. El cambio es para cuando las cosas están mal.

¿Qué cambiaría si es reelegido?Cuando sustituí a Feijóo, se esperaban cambios y no los hice.

Entonces, ¿qué priorizará?Lo que he hecho hasta ahora: blindar los servicios públicos.

El PP lleva gobernando en Galicia los últimos 12 años. ¿Siente mucha presión para intentar revalidar esos resultados?Siento presión porque sé que si no saco mayoría absoluta no podré gobernar. Lo que le pido a la gente es una confianza absoluta.

En este momento, ¿la tiene garantizada?Para nada. Sé que si no trabajo estos días para consolidar buenas expectativas, a lo mejor, no hay nada que hacer.

¿Cuánto se juega usted y cuánto Feijóo estas elecciones?Me lo juego todo. Yo soy el candidato.

¿El voto emigrante es determinante en Galicia?A veces lo ha sido. En 2009 sacamos 39 escaños y perdimos uno del voto emigrante. Si hubiéramos sacado 38 no hubiéramos tenido absoluta. En 2020, pasamos de 41 a 42. Nosotros nos tomamos muy en serio a nuestros emigrantes y vamos a visitarlos frecuentemente. A mí me ayudaría que la Galicia exterior vote como sé que va a votar la Galicia de aquí. Lo que no voy a hacer es visitarlos en campaña, me parece una falta de respeto.

En el Parlamento gallego solo hay tres partidos y la mayoría de encuestas no auguran grandes cambios. ¿Cree que seguirá siendo así?Probablemente Vox vaya a seguir sin entrar en Galicia. Ya con las batallas internas de la izquierda me pierdo, porque intentaron presentarse Podemos y Sumar en coalición y luego no lo consiguieron... Está habiendo un barullo brutal que me hace preguntarme qué sería de Galicia si pudieran gobernar.

Yolanda Díaz es gallega...Y ha dicho que se conforma con un diputado de 75. En su tierra. Que la gente tome nota.

¿Por qué Vox no acaba de entrar en Galicia?Son muchos factores. Ante todo, no entienden las singularidades de Galicia. Si aquí ganamos como ganamos es porque somos el partido que más se parece a Galicia. Estamos tan orgullosos de ser gallegos como de ser españoles. Y eso desde los extremos se entiende muy mal. A mí me suena marciano cuando les veo hacer manifestaciones desde Madrid sobre que aquí tenemos batallas idiomáticas. A parte de que no tienen implantación territorial, y desaparecen de elección a elección.