Feijóo pide el voto para el PP en Galicia para que "el nacionalismo no traiga los problemas de Euskadi o Cataluña"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a la plaza talismán de la que salió por la puerta grande un 14 de febrero de 2009, cuando ninguna encuesta le daba la mayoría al entonces candidato a la Xunta. Quince años después, y como presidente del partido, ha arropado a su sucesor Alfonso Rueda, que necesita la absoluta para gobernar. Por ello, Feijóo ha pedido el voto por la continuidad del PP en Galicia y para "que ningún gallego sea menos que un independentista", ya que la alternativa a Rueda es una coalición de BNG y PSOE. "Sea un votante de de derechas o izquierdas, ¿qué bien le puede dar a Galicia que el nacionalismo traiga los problemas de Esuskadi o Cataluña, o el desgobierno que estamos viviendo en España?", ha preguntado ante la Plaza de Toros de Pontevedra.

"Pedimos el voto para que nadie venga a cambiarnos porque no tenemos ningún complejo. Votemos por la ambición de un programa electoral para ser cumplido, por las ganas de que España siga el camino de Galicia", ha pedido el líder del PP, quien ha tirado por un mensaje en clave nacional para convencer a los indecisos. "Galicia no necesita más gobernantes como Sánchez y sus socios, un Puigdemont con otro nombre, en España se necesitan más servidores públicos como Rueda. ¡Menos egoísmo y más generosidad, menos posturitas y más responsabilidad, menos soberanismo y más autonomismo", ha lanzado ante miles de simpatizantes —14.000, según el PP— que aguardaban la llegada de los dirigentes al ritmo de 'Rueda Rueda' de Eddy Lover, entre otras tantas canciones.

Feijóo ha reivindicado que Galicia es como es "fruto del esfuerzo y del inconformismo de un pueblo que no se para ante ninguna circunstancia". Ha remarcado, antes de recalcar que Rueda es "la respuesta" que necesita la comunidad y la que que "no quiere escuchar" Sánchez el 18F.

Feijóo no ha tratado tan siquiera de ocultar su intención de nacionalizar la campaña. En cambio, el expresidente Mariano Rajoy ha tomado el micrófono prometiendo no hacerlo, en tono irónico. "No vengo a hablar del Gobierno, y si me distraigo, es sin querer. No vengo a hablar del Gobierno porque no se han portado tan mal como para que yo traiga a su cabeza cosas que no deberían tener. No quiero que por eso se me acuse de provocarle una pesadilla o un síncope. Vamos a hablar de cosas agradables", ha señalado entre las risas y los aplausos de los asistentes.

Como el actual líder del PP, su antecesor ha pedido el voto para Rueda, no solo "por sus méritos" sino para que Galicia no esté gobernada por otras formaciones. "No queremos que nos gobiernen los que le dan indulto a los independentistas, ni los que suprimen el delito de sedición ni los amigos de Putin, ni los que le dan a Bildu la Alcaldía de Pamplona ni los que blanquean a los de ETA ni a los que dicen que van a perdonar la deuda a unos que viven en una comunidad autónoma en detrimento de del resto de españoles. No queremos que nos gobierne Puigdemont ni Otegi. No queremos la amnistía, que solo tiene un objetivo: siete votos".

Así, Rajoy ha respondido a Pedro Sánchez, que este mismo sábado le ha acusado de provocar una crisis en Cataluña por su "impericia" cuando gobernaba España en 2017. "La amnistía quiere que los que violaron la ley y la Constitución sean los buenos y que los jueces y el Gobierno que aplicaron el artículo 155 ahora parece que vamos a ser los malos". Tres horas antes ambos dirigentes coincidían en Ourense. Casi al tiempo en que Rajoy se bajaba del tren que venía de Madrid, Sánchez paseaba por los alrededores de la estación de tren.