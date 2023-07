El presidente del PP y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido este domingo un "chute de energía" -en palabras de su equipo- junto al expresidente popular Mariano Rajoy en el coso de la plaza de toros de Pontevedra. A las 11.30 horas de este domingo -a 14 días de las elecciones generales-, los gallegos daban una vuelta al ruedo entre los aplausos de unos 12.000 militantes [el aforo máximo]. "Esta plaza seguirá siendo nuestro talismán, nos trae suerte", ha lanzado Rajoy, tras recordar cómo Feijóo salió por la puerta grande el 14 de febrero de 2009, cuando ninguna encuesta le daba la mayoría y tras "pinchar" -admiten en el PP- el día anterior en Ourense.

Desde este mismo coso, al que Feijóo ha vuelto en cada campaña electoral logrando reeditar aquella absoluta en Galicia en tres ocasiones más, el ahora candidato a las generales ha pedido el voto de los españoles "para romper los bloques". Y lo ha hecho al estilo de la madrileña Isabel Díaz Ayuso: "Ganas de ganar y ganar con ganas", ha repetido Feijóo.

A continuación, el candidato ha vuelto a trasladar los mensajes clave de su campaña del 23-J: el de apelar al voto útil para acabar con el sanchismo y la políticas de bloques. Es decir, apostando por un gobierno en solitario sin Vox. Porque que el 23-J es el momento de "renovar la concordia, normalizar el respeto y abrir un nuevo tiempo en la política y en la sociedad española".

El líder de la oposición se ha mostrado optimista en su objetivo. "Es posible reunir a una mayoría en España que prefiere el entendimiento, la firmeza en los principios, la Constitución, la buena gestión, el servicio público ejercido con humildad, el compromiso y el interés general, y la responsabilidad y el cambio". Y esa mayoría es a la que ha solicitado el voto el 23-J "para devolverle con hechos la confianza en su país, en su gente, en los pactos y en España".

Porque, en su opinión, el actual Gobierno los españoles ya "no se fían" del Gobierno, "de los que le dieron a Bildu la llave de la gobernabilidad del país; de los que eliminaron el delito de sedición, rebajaron la malversación y negociaron y concedieron indultos; de los que aprobaron la ley del solo sí es sí; de los que dividieron a la ciudadanía y de los que solo gobernaron para sí mismos. Los que nos dividieron y ahora ya no pueden ganar lo fían ahora a tener una carambola para bloquear la gobernabilidad de España: ¿Os acordáis de aquello del 'no es no'? Vamos a votar por el 'sí es sí' para que no vuelvan a bloquear España, como se lo bloquearon a Rajoy".

La imagen de una la plaza de toros de Galicia abarrotada, con banderas y abanicos del PP agitando el ambiente es con la que Feijóo espera desayunar este lunes, a horas de su cara a cara con Pedro Sánchez. "Estoy tranquilo porque voy a decir la verdad y no le voy a mentir a nadie", ha apuntado sobre el debate electoral. De nuevo, se ha empleado a desgastar la figura del presidente. "A Sánchez se le dan mejor los platós que la gestión, a mí me pasa lo contrario. Sánchez puede prepararse todas las mentiras que quiera, que lo hará. Me podrá insultar lo que quiera, que lo hará. Pero yo voy a decirle la verdad a los españoles. Es lo que sé hacer y lo que seguiré haciendo si soy presidente del Gobierno". Por todo lo anterior, Feijóo animado a que los españoles acudan a votar el próximo 23-J pese a la fecha vacacional que, en su opinión, ha escogido Sánchez "por miedo a las urnas".

Feijóo no ha escondido su entusiasmo por volver a la que ha sido su casa durante décadas. Y como Rajoy, el ex presidente de Galicia ha hecho un repaso de lo que supone política y personalmente la plaza de toros de Pontevedra. "Este es un momento muy especial en mi vida personal. Cuando entramos aquí nos viene al recuerdo de que en 2020, cuando la pandemia impidió que estuviéramos tantos, hoy podemos celebrar que estemos todos; cuando en 2016 no había mayoría absoluta en ninguna comunidad y nosotros sacábamos la absoluta; en 2012 cuando el presidente [Rajoy] estaba gobernando una nave que tenía quebrado el motor financiero vinimos aquí y sacamos también la mayoría; en 2009 no había una sola encuesta que diera la absoluta al PP. Y vinimos aquí con el eslogan 'Llegó el momento'. Hoy [2023] volvemos con 'Es el momento' del cambio en España'", ha relatado.

Rajoy carga contra Sumar: "Es el Partido Comunista"

La intervención del expresidente Mariano Rajoy ha ido encaminado a dar un empujón al actual líder del PP: "Feijóo está preparado y por eso va a ganar las elecciones y España necesita hoy un presidente como Feijóo, que traiga sosiego y eficacia porque la mayoría esta harta de tanta división y necesita serenidad que ha abandonado por el gobierno Frankenstein". Pero sobre todo a criticar al Gobierno "Frankenstein" y a la formación heredera de Unidas Podemos. "Sumar es el partido comunista de siempre y conviene que se sepa".

Rajoy ha animado a que todo el mundo acuda a las urnas y apoye al PP, "la única alternativa de cambio que hay en España". "Somos esa única alternativa lo perciben todos los españoles y ya lo dijeron el 28M, que supuso una enmienda a la totalidad al gobierno Frankenstein; el próximo 23 de julio se elige entre Feijóo y el PP o el gobierno Frankenstein y otros , veintitantos partidos", ha señalado por la formación de Yolanda Díaz, además, de por los socios de Sánchez: ERC y Bildu.