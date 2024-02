Rueda llama a "liberarse de las matracas del nacionalismo y del independentismo" y avisa: "¡No voy a rendirme!"

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha llamado a "aprovechar la magnífica oportunidad" del 18 de febrero para "liberarse de las matracas del nacionalismo y del independentismo" dándole la mayoría absoluta en las urnas, al tiempo que ha advertido que él no va a "parar" de trabajar ni a "rendirse" porque su objetivo es frenar "a los que van contra todo".

"¡Estos días yo no voy a parar, no voy a rendirme!", ha proclamado, antes de recalcar, ante las 2.000 personas que, según la organización, se reunieron en el Lalín Arena, que "las cosas dan bien". "Pero tienen que seguir yendo bien hasta el último momento. Galicia 'rueda', Galicia funciona y Galicia no para. ¡Vamos a por todas!", ha apelado.

"Necesitamos 38 diputados, no nos vale ningún otro resultado", ha advertido, por lo que ha garantizado que no se va a "cruzar de brazos" a la espera de que haya un diputado que pueda decidir el resultado porque no está "pensando en ningún pacto", ha comprometido, más allá del que quiere establecer con los votantes.

Rueda ha insistido en reclamar ese apoyo mayoritario en las urnas y ha manifestado que si los gallegos le otorgan esa confianza, que también Feijóo está pidiendo "por todos los rincones de Galicia", va a "responder" y va a "cumplir la palabra dada" para que la comunidad "no se atasque en follones".

El candidato ha empezado dando las gracias a Feijóo, quien pese a haber sido presidente con cuatro mayorías absolutas está trabajando en esta campaña electoral como "el militante más disciplinado de todos", y ha apuntado que quiere "continuar su labor" y que Galicia "se supere a sí misma".

Ha asegurado que la respuesta de los gallegos está "siendo excepcional" por lo que ha dicho que da igual si el día de las elecciones llueve o no ya que "haga el tiempo que haga hay que salir con el voto porque las elecciones se deciden ese día".

El candidato popular ha pedido "trabajo y convicción" de aquí a las elecciones para conseguir una mayoría para el PP, porque la otra opción es un "multipartito de izquierdas" que está "contra todo y siempre fueron contra todo", incluso contra Galicia, para la que "no tienen nada".

En la línea de las últimas jornadas, el mensaje de Rueda ha estado centrado en atacar al BNG, la fuerza a la que las encuestas dan unos mejores resultados en el ecuador de la campaña, y ha reprobado las "matracas del nacionalismo" con dos ejemplos: "la independencia" y la "imposición lingüística" del gallego.

"Ya está bien de pensar que sus imposiciones son derechos que pueden ejercer y meternos a los demás. De eso nada. Galicia tiene derecho a vivir tranquila. Siempre vivimos tranquilos y siempre fuimos orgullosamente gallegos y orgullosamente españoles. Y también orgullosamente europeos", ha aseverado, en un mitin en el que también ha clamado: "¡Fuera las ideologías de la educación!".