El PP admite que se reunió con Junts para tantear su apoyo a Feijóo, pero la exigencia de la amnistía hizo "inviable" el apoyo

El PP y Junts se reunieron en agosto para tantear el apoyo de la formación independentista a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Así lo han reconocido este miércoles ambos partidos. Los de Carles Puigdemont remarcan que el encuentro fue informal, mientras que el PP subraya que, pese a la toma de contacto, consideraron el respaldo de los independentistas "inviable" por sus demandas de amnistía y referéndum de autodeterminación.

"Si nosotros nos hubiéramos rendido a Waterloo, como hizo el PSOE, Feijóo sería presidente", ha afirmado Daniel Sirera, concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, en una entrevista en Rac1 en la que ha admitido que se tomó un "café" con un representante de Junts para negociar la investidura del líder popular. El encuentro tuvo lugar en el hotel Alma de la capital catalana antes de la constitución de la Mesa del Congreso a mediados de agosto. Participaron en la reunión Albert Batet, presidente de Junts en el Parlament y hombre de confianza de Puigdemont, y, junto a Sirera, el asesor político Xavier Domínguez, involucrado en la campaña de Feijóo.

A pesar de reconocer el contacto "cordial", Sirera ha aclarado que las peticiones planteadas por Junts eran "imposibles de aceptar". "No pedían ni la ampliación del aeropuerto, ni mejoras en Cercanías , ni una mejor financiación. Solo amnistía, referéndum y estas cosas. Era inviable", ha zanjado. Por su parte, fuentes de Junts consultadas por EFE recalcan que el partido de Puigdemont dejó claro que no formaría parte de ningún acuerdo con la extrema derecha y que "desconfía" tanto del PP como del PSOE a la hora de negociar.

El concejal popular ha añadido que ni siquiera creía que el PSOE se rindiera a las demandas de los de Puigdemont. "Nosotros tenemos unos principios que los socialistas no tienen", ha asegurado, después de cargar contra el dirigente socialista. "Sánchez representa la mentira con patas. Incluso la gente de Junts es consciente de que es un mentiroso compulsivo y poco de fiar", ha sentenciado.

Las mencionadas fuentes de Junts subrayan que el encuentro fue "a petición del PP", aunque ese extremo no ha sido confirmado por Sirera. "Yo no lo propuse", se ha limitado a decir, añadiendo que Feijóo "no tenía ni idea" y que le informó a posteriori. Ambas formaciones coinciden en restar importancia al encuentro. Junts habla de una reunión "informal" para explorar las intenciones de la formación independentista de cara a los pactos. "Fue un café y lo suficiente, porque en aquellos días hablábamos con mucha gente", ha expresado en ese sentido Sirera, que ha recordado que había mucha gente "preocupada" por evitar un nuevo mandato de Pedro Sánchez.

Sin concretar ningún detalle, el propio Feijóo reconoció en septiembre contactos "informales" con Junts, aunque la formación de Puigdemont fue finalmente excluida de la ronda de reuniones mantenida por el líder popular con los distintos partidos para buscar apoyos de cara a su investidura. Los votos de los siete diputados independentistas decantaron finalmente la balanza en favor de Sánchez.

Una postura "oscurantista"

Desde el PSOE afean al PP falta de transparencia. "Apelo al PP a que cuente a sus votantes, a que haga público de qué hablaron y cuántas veces se reunieron", ha instado la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, en una entrevista en Telecinco, donde ha destacado que frente a esa postura "oscurantista" de los populares, el PSOE "publicita y actúa con total transparencia" en sus negociaciones y acuerdos con otras formaciones.

Fuentes socialistas aclaran a EFE que su formación ha mantenido reuniones con Junts "con discreción", pero siempre ha informado de ellas. "Que lo diga con claridad: 'Junts, el partido liderado por Carles Puigdemont, es un interlocutor válido para el PP'. Y que se lo explique a [José María] Aznar, a [Isabel Díaz] Ayuso y a Cayetana Álvarez de Toledo... menos lecciones y más aplicarse a uno mismo lo que se predica", reclaman a Feijóo las citadas fuentes.