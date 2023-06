Hace doce años, la jueza Mercedes Alaya inició la instrucción del que se ha terminado convirtiendo en el mayor caso de corrupción de la historia de Andalucía, el de los ERE. Una macrocausa que, por el momento, ha enviado a prisión a varios exconsejeros y ex altos cargos socialistas y que aún tiene pendientes de resolver decenas de piezas separadas relacionadas con las ayudas que la Junta concedió de forma irregular entre los años 2000 y 2009, un fraude cifrado en 680 millones de euros.

Esta travesía judicial está siendo especialmente larga para el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel por malversación y prevaricación y que, no obstante, es el único de los condenados a prisión que aún no ha ingresado en ningún centro penitenciario (a excepción de un ex alto cargo a quien el Tribunal Supremo redujo la condena).

A punto de cumplir 77 años, y diagnosticado hace unos meses con un cáncer de próstata, Griñán ha defendido siempre su "inocencia" y no ser un "político corrupto". Y, bajo esa premisa, inició hace meses un largo camino de idas y venidas, recursos, peticiones de indulto e informes médicos que, por el momento, han evitado su encarcelamiento, sin que ahora mismo se vislumbre un final para este capítulo de su vida.

La travesía judicial de Griñán Carlos Gámez

Estos son los principales hitos judiciales desde que José Antonio Griñán fue condenado hace cuatro años, previo procesamiento en el año 2016.