La Fiscalía se pronuncia a favor de que Griñán se libre de la cárcel por el cáncer que padece

A falta de la última palabra de la Audiencia de Sevilla, todo parece indicar, esta vez sí, que el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán no ingresará en la cárcel para cumplir la pena de seis años a la que fue condenado por malversación y prevaricación en el caso de los ERE.

Y es que la Fiscalía Anticorrupción se ha pronunciado este miércoles después de que el Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla emitiera sus últimas conclusiones el pasado 15 de junio, en las que pedía que el condenado no fuese encarcelado debido al cáncer de próstata que padece, una "enfermedad muy grave con padecimientos incurables".

Ante dichas manifestaciones, el Ministerio Público ha determinado que "no se opone" a la suspensión de la pena, en virtud del artículo 80.4 del Código Penal, que contempla precisamente la "suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables”.

Ahora serán los magistrados de la Audiencia de Sevilla quienes se pronuncien al respecto.

Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, José Antonio Nieto, ha reiterado que el expresidente andaluz "tiene que ser tratado igual que cualquier otro ciudadano", y si presenta una enfermedad y una situación de salud que "desaconseja su ingreso en prisión" para cumplir su condena, "eso tiene que suponer automáticamente que todas las personas que estén en esa misma situación no entren en prisión" tampoco.

Cabe recordar que el último informe del IML aludía a que, a pesar de haber concluido Griñán las sesiones de radioterapia, el cáncer no había remitido, al haber pasado solo unos meses desde que le fue diagnosticado. Además, la forense aseguraba que no todos los procesos oncológicos son iguales, y que las terapias so bien toleradas por algunos y por otros no.

En el caso de Griñán (77 años), indicó la facultativa que "aunque alguno de los síntomas secundarios ha mejorado, otros persisten y exigen control periódico con excarcelaciones frecuentes. La astenia (cansancio) generalizada, además de otros síntomas, vuelve a hacer patente la dificultad de mantener una dinámica carcelaria".

El expresidente Griñán es el único de los ex altos cargos de la Junta condenado a prisión que permanece en libertad (a excepción de un ex director general de Trabajo, al que el Tribunal Supremo redujo la condena) y está pendiente, como otros condenados, de la resolución del Tribunal Constitucional sobre los recursos que presentaron.