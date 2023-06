El Constitucional admite a trámite los recursos de Griñán, Chaves y el resto de los condenados por el caso de los ERE

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este lunes los recursos presentados por los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros, contra las condenas que les fueron impuestas en 2019 en la pieza política del caso de los ERE.

En concreto, este lunes la Sala Segunda ha analizado la admisibilidad de los doce recursos de amparo presentados por la mencionada sentencia, un asunto que se incluyó en el Pleno del 22 de mayo, pero que finalmente se decidió no abordarlo hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del día 28. Tras el anuncio efectuado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, algunos magistrados pusieron de relieve la necesidad de postergar nuevamente esta deliberación, pero, después de consultar con varios magistrados, se optó por mantenerlo.

Cabe recordar que la admisión a trámite no implica manifestarse sobre el fondo del asunto. La magistrada responsable de estas ponencias es la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, en cuyo despacho recayó la primera impugnación, la presentada por la ex ministra socialista Magdalena Álvarez. Aunque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que la propuesta de admisión o no de los recursos de amparo es competencia de las secciones, en este caso tuvo que elevarse a la Sala Segunda porque no había unanimidad entre los tres magistrados que formaban la sección competente.

Las fuentes precisan que la posición de Montalbán era admitir, pero no contaba con todo el apoyo de la Sección Tercera, integrada por la también magistrada progresista Laura Díez y su compañero conservador César Tolosa, porque este último se oponía.

La defensa de Griñán ya anunció el pasado julio que solicitaría al TC que le amparara frente a la sentencia de la Audiencia de Sevilla, y las posteriores negativas del Tribunal Supremo a revocarla, que le condenó a seis años y un día de cárcel por prevaricación y malversación.

Cabe recordar que, mientras se resuelve este recurso de amparo, Griñán es el único de los condenados a prisión que aún no ha entrado en la cárcel, después de que la Audiencia de Sevilla suspendiera el ingreso para que el socialista se tratara en libertad del cáncer de próstata que padece. Una vez que ha terminado las sesiones de radioterapia, y tras dos informes del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencias han solicitado un tercer estudio en el que reclaman que el médico forense concrete con más contundencia si Griñán puede o no seguir tratándose de su enfermedad en prisión.